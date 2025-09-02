俳優の二宮和也と小松菜奈が出演する映画『８番出口』(公開中)が、MX4D/4DX/SCREENX/ULTRA 4DX/Dolby Cinemaのラージフォーマットで上映されることが明らかになった。また、公開から3日間の興行収入が9.5億円を、観客動員が67万人を越えていることも発表された。あわせて最新のポスタービジュアルも公開されている。

『８番出口』の最新ポスタービジュアル

『８番出口』の最新ポスタービジュアル

『８番出口』は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作し、累計170万ダウンロード超のヒットを記録したゲーム『８番出口』を実写化した作品。川村元気監督がメガホンをとる本作の主演は二宮和也で、河内大和、小松菜奈らが出演者している。

この度、MX4D/4DX/SCREEN X/ULTRA 4DX/Dolby Cinemaのラージフォーマットで上映されることが明らかになった。現在通常版とIMAX版での上映が行われているが、9月12日より、MX4Dが12館、4DXが58館、SCREEN Xが20館、ULTRA 4DXが4館、Dolby Cinemaが9館で上映される。

また、公開から3日間(8月29日〜8月31日)で観客動員671,840人、興行収入9億5,391万900円を記録し、3日間の興行収入については、2025年公開の実写映画で1位を獲得していることが興行通信社の調査で明らかになった。あわせて、最新のポスタービジュアルも公開されている。

(C)2025 映画「8 番出口」製作委員会

櫻井翔、過酷なドラマ撮影を回顧「マイナス24度の冷凍庫の中で…」 相葉雅紀「やっぱ寒いの?」
櫻井翔＆相葉雅紀、CM撮影現場で嵐の曲をかけてテンションアップ「これいいなぁって(笑)」
櫻井翔＆相葉雅紀、セブン-イレブン新CMで宇宙人役に初挑戦「難しかった」
「理想の上司すぎる」『19番目のカルテ』若手を見守る“徳重”松本潤の姿を視聴者称賛
松本潤、小芝風花や新田真剣佑らとの共演語る「白目がきれい」「見つめ合っている時間が印象的」
松本潤、大河主演で培った「動じないメンタル」を持って日曜劇場凱旋　作品作りでは「鮮度」を大切に
松本潤＆櫻井翔、TBSで24年ぶり2人旅　嵐のラストライブへの思いも語る
相葉雅紀、カニの捕獲に苦戦!「自分が情けなく思って……」
松本潤のこだわりをのぞき見　『19番目のカルテ』撮影現場に突撃
『大追跡』『放送局占拠』『19番目のカルテ』“嵐祭り”メンバー主演夏ドラマ初回注目度を分析
相葉雅紀、NHK自然番組のナビゲーターに　自然の魅力を親しみやすく発信
相葉雅紀「あ、すみません、ありがとうございます」　すかさず出た一言に感じた“グループへの愛と絆”
関連画像をもっと見る

【編集部MEMO】
本作で脚本も手がける川村元気監督は、『電車男』『デトロイト・メタル・シティ』、『告白』、『悪人』、『君の名は。』などのプロデューサーとしても知られる。初監督作である『百花』では、第70回サン・セバスティアン国際映画祭にて、日本人初となる最優秀監督賞を受賞している。