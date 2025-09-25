ローソンは9月23日より、地球にもカラダにも優しいアップサイクルのお菓子「にんじんスナック」と「さつまいもビスケット」の2品を、全国の「ローソン」にて販売している。

「アップサイクル原料使用 にんじんスナック」には、アップサイクル原料としてカゴメのにんじんパルプが使用されており、野菜ジュースを作る過程で生まれた素材がおいしく活かされている。さらに「野菜」のイメージに合うように、1袋に食物繊維3.0gとカリウム321mgが配合されており、おやつとして気軽に楽しみながら、栄養もしっかり意識できるお菓子となっている。価格は218円。

試食した管理栄養士のさくらいゆか氏は、「ひと口食べると、にんじんのやさしい甘みとほんのり塩気の自然なおいしさ。サクッと軽い食感があとを引きます」とコメント。また、「食物繊維やカリウムも入っていると思うと、ちょっと得した気分になれるスナック」だという。

「アップサイクル原料使用 さつまいもビスケット」は、規格外品などをアップサイクルした国産さつまいものペーストを使用した環境にやさしいビスケット。生地には胡麻が練り込まれており、香ばしさとさつまいもの自然なコクが楽しめるのが特徴。1袋に食物繊維3gとカリウム276mgが配合されており、間食として楽しみながら野菜由来の栄養もプラスできる、うれしいおやつとなっている。価格は168円。

さくらい氏によると、こちらは「胡麻の香ばしさとさつまいもの素朴な風味が合わさり、カリッとした食感のビスケット。つい手が止まらない美味しさでした。甘さ控えめだから大人のおやつにもぴったり」だという。