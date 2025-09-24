ヒューリックホテルマネジメントが運営する「東京ベイ舞浜ホテル」は10月1日より、リブランドにともない名称を「舞浜ビューホテル by HULIC」へ変更し、館内各レストランにてリブランド記念メニューを期間限定で提供する。

「リブランド記念メニュー」は、新コンセプトとなる「つむぐ」をテーマに展開。

「ハース・ファンタジーステイ」の宿泊者限定の朝食を提供するファンタジーダイニングでは12月31日までの期間、選べるメインディッシュとセミビュッフェにて限定メニューが登場。

選べるメインディッシュでは、新メニューとして「舞浜バーガープレート 〜kasane〜」、「おいものフレンチトースト 〜hitotoki〜」、「あさりの炊き込みご飯の和食膳 〜omoiyari〜」を提供する。

セミビュッフェには、「甘納豆のパウンドケーキ」や「三盆ロールケーキ」といった限定メニューを用意。

レストラン ファインテラスでは2026年1月31日までの期間、特別ディナーコース「つむぐ」を提供する。

「札幌伝統やさい"札幌黄"のムース」や「羽幌産甘えびとホタテ貝のタルタル仕立て」、「真鯛のポワレとあさりの焼きご飯のハーモニー」、「千葉県産しあわせ絆牛ロースのロティ ピーナッツバターと人参のクーリ添え」に、2品のスイーツとコーヒー、小菓子も楽しめるコースとなっている。

料金は1万2,000円で、3日前までの予約制。