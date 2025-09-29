東急イーライフデザインは、台湾の大手金融グループ、中國信託フィナンシャルホールディング傘下の中國信託樂活股分有限公司と、台湾でのシニア向け住宅事業立ち上げに向けた業務委託契約を締結した。

(写真左より)台湾人寿 総経理：荘中慶氏、中國信託樂活 董事長：陳國恩氏、東急イーライフデザイン 代表取締役社長：大柴 信吾氏、東急不動産 取締役 常務執行役員：丹下 慎也氏

この契約は、2025年5月に中國信託樂活の親会社である台湾人寿保険股分有限公司と締結した基本合意に基づくもので、東急イーライフデザインは2025年8月に新設された中國信託樂活に対し、シニア住宅事業の基礎的ノウハウを提供する。

台湾では、2020年に高齢化社会となり、2025年には超高齢社会へ移行すると予測されている(出典：台湾国家発展委員会 2022年)。これは、日本が約10年かかったのに対し、わずか約5年で進むという著しい高齢化であるが、台湾ではシニア向け住宅の供給が限定的で、急速な需要拡大に対応できていないという。

このような現状を受け、東急イーライフデザインは、座学研修や現地視察を通じて、シニア向け住宅事業の基礎的ノウハウを中國信託樂活に提供する。市場調査の一環として、中國信託グループの一部顧客を対象に、同社が国内で運営するシニア向け住宅「グランクレール」シリーズへの短期体験宿泊の機会を限定的に提供する予定。