Wellness Landは9月10日、「健康な80歳以上の方の過去の生活習慣に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年4月4日～4月7日、健康な80歳以上の親を持つ40代～60代の男女332名を対象にインターネットで行われた。

80歳以上で健康な人が取り組んでいること

まず、「親御さんは現在、日頃の健康管理にどの程度取り組んでいると感じるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「ある程度取り組んでいる」で49.4%、2位が「あまり取り組んでいない」で28.0%、3位が「ほとんど取り組んでいない」で11.5%、4位が「非常に取り組んでいる」で11.1%という結果になった。1位と4位の回答を合計すると回答率60%を超える形となり、この結果から、80歳以上で健康な人の6割以上が、日頃の健康管理に取り組んでいることがわかった。

40代～60代の頃にどの程度健康意識を持っていたか

次に、「親御さんは、40代～60代の頃にどの程度健康意識を持っていたと思うか」を尋ねる設問への回答では、1位が「あまり意識していなかった」で44.3%、2位が「ある程度意識していた」で35.8%、3位が「全く意識していなかった」で12.7%、4位が「非常に意識していた」で7.2%という結果になった。2位と4位の回答を合計すると回答率40%を超える形となり、この結果から、80歳以上で健康な人の4割強が、40代～60代の頃から健康意識を持っていたことが明らかになった。

40代～60代の頃から持っていた健康習慣

続いて、「親御さんは40代～60代の頃、どのような健康習慣を持っていたか」を尋ねる設問への回答では、1位が「食生活に気を配っていた」で49.1%、2位が「友人や家族との交流を大切にしていた」で32.5%、3位が同率で「定期的に運動していた」と「睡眠の質や時間を大切にしていた」で29.8%という結果になった。この結果から、80歳以上で健康な人の多くが40代～60代の頃から持っていた健康習慣は「食生活への気配り」であることが判明した。

健康的な生活を長く続けられている理由

また、「親御さんが、健康的な生活を長く続けられている理由として、最も大きいと思うもの」を尋ねる設問の回答では、1位が「食生活を大切にしてきた」で37.9%、2位が「睡眠や休養をしっかり取ってきた」で20.5%、3位が「人とのつながりを大切にしてきた」で18.4%という結果になった。この結果から、80歳以上で健康な人が、健康的な生活を長く続けられている理由として、最も大きいと多くの人が思うものは「食生活を大切にしてきた」ことだということがわかった。

80歳以上で健康な人が食生活で大切にしていること

次に、親御さんが健康的な生活を長く続けられている理由として、最も大きいと思うものを「食生活を大切にしてきた」ことと回答した人に「親御さんは、普段の食生活でどのようなことを大切にしていたか」を尋ねる設問の回答では、1位が「毎日三食、決まった時間に食べるようにしていた」で50.8%、2位が「和食中心の献立が多かった」で46.8%、3位が「栄養素のバランスを意識していた」で38.9%という結果になった。また、4位以降も回答率20%を超える回答が複数並ぶ形となり、80歳以上で健康な人が食生活で大切にしていることは様々あることが明らかになった。

80歳以上で健康な人が持っていた運動習慣

親御さんが健康的な生活を長く続けられている理由として、最も大きいと思うものを「運動習慣を身につけていた」ことと回答した人に「親御さんは、どのような運動習慣を持っていたか」を尋ねる設問への回答で最も多かったのは、1位が「ウォーキング・散歩をしていた」で55.6%、次いで2位が「家事や畑仕事など日常生活で体を動かしていた」で35.2%、3位が「通勤・買い物などで歩く機会を多く作っていた」で33.3%という結果になった。また4位以降も、回答率20%を超える回答が複数並ぶ形となり、80歳以上で健康な人は多岐に渡る運動習慣を持っていたことが、この結果からわかった。