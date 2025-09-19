「子どもだからって自宅介護しなきゃいけないの?」「お金がないから、特養しか無理?」……なんの準備もないまま、ある日突然、家族の介護に直面するケースは珍しいことではありません。そんなあなたと家族にぴったり“合う”施設を見つける方法を、『伝説の相談員が教える幸せになれる老人ホーム探し～マンガでわかる高齢者施設～』(ホーム社)より、試し読みでご紹介します。
🄫マサまさる
有料老人ホームの価格はピンキリです。なぜここまで価格差が生じるのか、次のページで詳しく解説しますね。主な理由は次の5つです。
