リーチゼムは、運営する占い専門メディア「zired」で「吉日カレンダー 2026年5月版」をリリースした。

吉日カレンダー 2026年5月版

2026年5月の開運カレンダーに掲載されている吉日は下記のとおり。

大明日:ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。

母倉日:縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。

一粒万倍日:開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。

天恩日:祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。

天赦日:年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。

巳の日:12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。

己巳の日:巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。

寅の日:人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。

鬼宿日:結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。

月徳日: 基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。

2026年5月の代表的な開運日は、4日・5日・18日。

5月4日は、1年を通しても滅多に巡ってこないラッキーデイ「天赦日」に、お金のラッキーデイ「寅の日」、そして「友引」が重なる開運日。特に、財布の購入や使い始める日に向いている。毘沙門天様にお参りしてから買いに行ったり、買った財布を持参してお参りしてから使い始めるのがおすすめとのこと。

そのほかには、物事を始めたり移動するのに向いている日でもあるという。旅行する際には、説法を聞くなど、ためになることをしたり、スポーツやモノづくりの体験もよいとのこと。

5月5日は、始めることにツキのある日として「一粒万倍日」「大明日」「母倉日」が重なり、さらに神の恵みが受け取れるとされる「天恩日」も重なっている。

挙式や引っ越し、移転に向く日であり、運の後押しを受けやすい日でもある。趣味や仕事のほか、ダイエットなどの良い習慣を始める日にするのもおすすめとのこと。お昼を過ぎてから動くと、運が最大限に生かせる。

5月18日は、「一粒万倍日」「大明日」「大安」が重なる開運日。何時に何をしても運が味方してくれる日となっている。

入籍や挙式、建築や引っ越しに向いているほか、開店や移転の日にあてるのも良いとされる。車や不動産など、金額の大きな買い物にもおすすめの日となっている。宝くじや財布の購入にも向いている。

また、週末となる30日も全く同じ組み合わせの吉日が重なっている。