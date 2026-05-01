社則に書いてあるわけではないけれど、なんとなくそこにある「職場の暗黙のルール」。働き方改革やリモートワークの普及が進む一方で、職場には依然として「なんとなく続いている」謎ルールが存在します。明確な理由がないまま受け継がれるその慣習は、時に効率やモチベーションに影響を与えることも……。
マイナビニュース会員に聞いた「職場のルール」を、マイナビニュースの漫画連載「面接でやらかした話」も執筆するいとうちゃんのイラストでご紹介します。
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■「謎ルール」はなぜ存在するのか
謎ルールは、多くの場合「前からそうだったから」「誰かが不快に思うかもしれないから」といった曖昧な理由で受け継がれてきたものです。しかし、その背景には組織の同調圧力や上下関係、ジェンダー意識の偏りなどが潜んでいることもあります。形骸化したルールを放置せず、今の時代に合った働き方を模索することが、健全な職場づくりの第一歩です。
いとうちゃんいとうちゃん
職場の暗黙のルールについてのアンケート
調査時期: 2024年9月2日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 500人
調査方法: インターネットログイン式アンケート