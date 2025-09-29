暑くて寝苦しかった夜も少しずつ穏やかになり、ようやく秋らしさを感じる気候になってきました。このタイミングでより良い睡眠を手に入れたいと意識している人もいるのではないでしょうか？

この記事では、睡眠の質を高めるために使いたい今年発売された最新の快眠グッズを紹介します。

秋の夜長のお供になる最新快眠グッズ5選

リカバリーウェアや機能性パジャマ

良質な睡眠をとるために、まずはパジャマから自分に合ったものを選びたいところ。最近では疲労回復を目的に開発されたリカバリーウェアの市場が高まっていることもあり、注目している人も多いと思います。

VENEX『コンフォートタッチ クルーネック 長袖 レディース』(1万5,400円)、『コンフォートタッチ ジョガーパンツ レディース』(1万6,500円)

VENEXの『コンフォートタッチ』は、コットン混のやわらかな生地の肌面に微起毛加工を施し、“ふわサラ”な肌触りを実現した秋冬限定のリカバリーウェア。今年はレディースのアイテムに新色のミントが追加され、全4色の中から好みのカラーを選べるようになりました。

秋のリカバリーシーンを考え開発された『コンフォートタッチ』は、空気の層ができることで体温を程よく保持することから、軽やかなのにあたたかく着用可能。袖や裾をきゅっと絞ったデザインは、空気を閉じ込め心地よいあたたかさを実感できる仕様で、残暑による疲れや季節が変わるタイミング特有の疲れケアにおすすめです。

睡眠とお風呂の専門家である小林麻利子氏が監修したmarinessの『マリネス ネムリカパジャマ』は、眠りやすさを追求した睡眠環境をサポートする機能性パジャマです。睡眠と体温の関係に着目し、通気性、保温性、肌触り、静電気防止にこだわった、天然素材100％の二重ガーゼを採用。また、温泉鉱石とオーガニック穀物炭を配合し、遠赤外線を放射することで血行を促進し、快適な眠りをサポートする独自開発の新素材を使用しています。

肌ストレスを極力小さくするために、縫い目や折り目、タグも全て外側についているため、不快感なく深く眠れる環境を心がけているのもポイントです。

温かいお風呂とバスソルトの香りでリラックス

夏は暑さでシャワー派だった人も、そろそろ湯船に浸かろうかと考えている人もいるはず。よりリラックス感が欲しい人におすすめしたいのがバスソルトです。

クナイプ『クナイプ グーテエアホールング バスソルト ジュニパー&アルニカの香り【医薬部外品】』(850g 2,600円)

リニューアルを果たした『クナイプ グーテエアホールング バスソルト ジュニパー&アルニカの香り【医薬部外品】』は、同ブランドのロングセラー。

現代の肩こり・腰痛などの悩みにさらに寄り添うため、従来の商品に使われてきた自然の力がぎゅっと詰まった天然ハーブ、ジュニパー(香料中に配合)に加え、ヨーロッパで古くから肩や腰のマッサージケアに用いられ、スポーツ選手や体を動かす人々にも親しまれてきた天然ハーブ、アルニカ(保湿成分)を新たに配合。毎日のバスタイムが本格的な心と体の癒しになるよう、つらい肩こりや腰痛、疲労回復などをケアするリカバリーバスタイムを届けます。

フィッツコンディショニング『フィッツコンディショニング ネムス バスソルト アイスハーブ』(600g 2,640円)

涼しくなってきたとはいえ、夏のような暑さが戻る日もある今年の秋。清涼感が欲しい時におすすめしたいのが『フィッツコンディショニング ネムス バスソルト アイスハーブ』です。

睡眠課題に向き合って生まれた香りを使用している本シリーズから数量限定で登場したのは、湯上りにクール感のあるバスソルト。ミント(ハッカ油：清涼成分)、ドクダミエキス(保湿成分)、メントール(清涼成分)を配合した「ひんやりクール処方」により、お風呂上がりを心地よい涼しさで包み込みます。

就寝前は癒しの香りで深呼吸

就寝前に心を穏やかにするなら、リラックスできる香りで深呼吸を取り入れてみるのもよいかもしれません。

シンピュルテ『マインドフル フレグランス ノンアルコール ドリームキャッチャー』(4,280円)

シンピュルテからこの秋一般発売されたのは、眠くない大人も寝せる手技が人気でキャンセル待ちが続く「悟空のきもち」と共同開発したマインドフル フレグランス ノンアルコール ドリームキャッチャー』。店舗での実証実験を経て誕生した香りが、深部から解きほぐされていくような不思議な無重力感覚を味わいながら極上の睡眠時間へと導きます。

ドリームキャッチャーの香りはライトシプレ調になっており、ペアーやみずみずしくフルーティーな香りにピンクペッパーがアクセントのトップ、まったりとした甘さを放つローズやジャスミンが香るミドル、そしてホワイトムスクやバニラの濃厚な甘さをスパイシーなシダーウッドの余韻が楽しめます。

秋の夜長は良質な睡眠のチャンス。この機会に自分に合った快眠グッズを探してみてはいかがでしょうか？