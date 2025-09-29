ベネリックは、サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「マイメロディ＆クロミ ミニチュアおめんコレクション」(全6種/1回400円)を9月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売する。

「マイメロディ＆クロミ ミニチュアおめんコレクション(全6種)」では、実際のおめんを忠実に再現した、大人気商品のおめんコレクションに「ゴシック」「リボン」「フラワー」の3つのテーマに合わせたデザインの、マイメロディとクロミが登場する。

「ゴシック」はビビッドなカラーにハートをぎゅっと抱きしめたようすがバッグやポーチのワンポイントにぴったり。その他、たっぷりのリボンを身に着けたマイメロディとおめかししたクロミのデザインの「リボン」と、お花を手にしたパステルカラーが特徴的な「フラワー」がラインアップしている。

マイメロディとクロミのさまざまな姿を楽しめるアイテムは、ボールチェーンとゴムが付属しており、手持ちのぬいぐるみや人形におめんとして付けたり、キーホルダーとしてスクールバックに付けたりと多様な使い方が可能。2025年にデビュー50周年の「マイメロディ」と20周年の「クロミ」のアニバーサリーイヤーに手に入れたくなる、かわいらしいアイテムだ。

「マイメロディ＆クロミ ミニチュアおめんコレクション(全6種)」は9月中旬より順次発売。1回400円。対象年齢は15歳以上。サイズは約Ｗ50×Ｈ48×D33mm。素材はPVC・ABS樹脂、付属ゴム／合成ゴム、ボールチェーン／鉄。全国のカプセルトイ自販機コーナーにて。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.660250