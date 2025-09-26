崎陽軒は、「神奈川県警察×崎陽軒 昔ながらのシウマイ 15個入」を期間限定で販売する。価格は15個入700円、販売期間は10月1日から10月31日までの予定、なくなり次第終了。販売店舗は神奈川・東京を中心とした約160店舗、委託店(羽田空港および実演催事は除く)。

崎陽軒と神奈川県警察のコラボレーションは、本年で4度目。今年は近年急増している“国際電話を使った特殊詐欺”への防犯意識を高めてほしいと、全国地域安全運動期間（毎年10月11日から20日まで）にちなみ、企画を実施する。

期間中は、崎陽軒の看板製品「昔ながらのシウマイ 15個入」が、警察官姿の崎陽軒公式キャラクター「ひょうちゃん」をデザインした特別パッケージをまとって登場。さらに、シウマイの箱に入っているしょう油入れのひょうちゃんも、旭日章やパトカー、警察犬などをデザインした限定絵柄の「ポリスひょうちゃん」(全7種類)に。カラーは「ひょうちゃん」誕生70周年(古希)にちなんだ紫色。

SNSではこの発表に「コレクション欲が止まらない7種」「警察官姿のポリスひょうちゃんぜひ欲しい」「手錠でウインクのひょうちゃんがシュールでいい(ほしい)」と反響が寄せられている。