崎陽軒は、「神奈川県警察×崎陽軒 昔ながらのシウマイ 15個入」を期間限定で販売する。価格は15個入700円、販売期間は10月1日から10月31日までの予定、なくなり次第終了。販売店舗は神奈川・東京を中心とした約160店舗、委託店(羽田空港および実演催事は除く)。
崎陽軒と神奈川県警察のコラボレーションは、本年で4度目。今年は近年急増している“国際電話を使った特殊詐欺”への防犯意識を高めてほしいと、全国地域安全運動期間（毎年10月11日から20日まで）にちなみ、企画を実施する。
期間中は、崎陽軒の看板製品「昔ながらのシウマイ 15個入」が、警察官姿の崎陽軒公式キャラクター「ひょうちゃん」をデザインした特別パッケージをまとって登場。さらに、シウマイの箱に入っているしょう油入れのひょうちゃんも、旭日章やパトカー、警察犬などをデザインした限定絵柄の「ポリスひょうちゃん」(全7種類)に。カラーは「ひょうちゃん」誕生70周年(古希)にちなんだ紫色。
SNSではこの発表に「コレクション欲が止まらない7種」「警察官姿のポリスひょうちゃんぜひ欲しい」「手錠でウインクのひょうちゃんがシュールでいい(ほしい)」と反響が寄せられている。
＼🚨神奈川県警察×崎陽軒🚨／
10月限定発売🎉
「昔ながらのシウマイ15個入」に警察官姿のひょうちゃんが登場👮♂️✨
しょう油入れは“ポリスひょうちゃん”（全7種）に変身して特殊詐欺防止を呼びかけ❣️🦋
＋から始まる電話は詐欺の可能性📞
知らない番号、出ないのが安心🙅♂️
