伊藤園は10月6日、「TULLY’S COFFEE PLATINUM BITTER BLACK」(希望小売価格226円)と「同 PLATINUM WHITE LATTE」(希望小売価格216円)を全国で発売する。

スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で味わうようなおいしさで好評の「TULLY’S COFFEE」ブランドから、まるでバリスタがその場で一杯一杯心を込めて作ったような、コーヒー好きが納得する新たなペットボトル入りコーヒー飲料シリーズ「TULLY’S COFFEE PLATINUM(プラチナ)」が誕生。同シリーズとして、BITTER BLACKとWHITE LATTEを発売する。

TULLY’S COFFEE PLATINUM BITTER BLACKは、バリスタが淹れたかのようなアイスコーヒーの苦みとキレを手軽に味わえるコーヒー飲料。程よい苦みとすっきりした後味を両立して、コーヒーの苦みの質とキレをより引き立てた。容器は、ボトルホルダーや自販機にも収まる陳列効率が良いボトルを採用し、従来のコーヒー用500mlペットボトルと比較して資材を約12%削減する環境配慮も備えている。

TULLY’S COFFEE PLATINUM WHITE LATTEは、バリスタが作ったカフェラテをイメージしたコーヒー飲料。やわらかなミルクの甘みとエスプレッソの舞い上がる香りが溶け合い、カフェラテ好きも納得の満足感を実現した。最後の一口までミルクを感じるクリーミーな味わいが楽しめる。パッケージは、バリスタがカウンターで作るカフェラテのミルクとエスプレッソが混ざり合う様子を表現している。