伊藤園は9月22日、「お～いお茶 LEMON GREEN」(希望小売価格194円)を日本と米国で同時発売する。

「お～いお茶 LEMON GREEN」日米同時発売

同社は"お茶の常識、すてましょう。"を合言葉に、日本茶の新たなスタイルを提案する「お～いお茶 PURE」シリーズを、2025年3月に販売開始した。同シリーズは、開発にあたって海外市場の動向を基に「後味のすっきりさ」「爽やかな香り」を楽しめる味わいを製品のベースとしており、販売開始以降、他の緑茶飲料と比べて20代～30代の若者や女性から多く購入されるなど、「お茶」の間口を広げることに貢献している。

今回、お～いお茶 LEMON GREENの味わいをブラッシュアップし、国内でリニューアル販売するのに合わせて、米国でも新発売する。同商品は、レモンの爽やかな香りとお茶のまろやかなあまみが特長のフレーバー緑茶飲料(無果汁)。心地よい爽やかなレモンの香りと相性の良い茶葉を選定し、じっくりと低温抽出することで苦みや渋みを抑えながらお茶のあまみを引き出している。

シリーズ初のほうじ茶フレーバー「お～いお茶 YUZU HOJI」

シリーズ初となるほうじ茶フレーバーに、海外でトレンドの「ゆず」を掛け合わせた新感覚のフレーバー緑茶「お～いお茶 YUZU HOJI」(希望小売価格194円)も、日本で新発売する。爽やかなあまみの国産ゆずエキスと、香ばしい香りや軽やかな飲み心地を引き出すほうじ茶により、すっきりとした味わいに仕上げた。隠し味として、やさしい風味の国産しょうがエキスをブレンドしている。

ゆずは、国内外でトレンドとなっており、国内の清涼飲料水におけるゆずフレーバー製品は2024年の前年比で8.1%増、2019年比では50.5%増とここ数年で急増している。海外でも2022年のフードトレンドにランクインしたことをきっかけに、ゆず入りの製品が拡充しており、海外市場でも浸透している。今回、このトレンドを逆輸入し、香ばしいほうじ茶とかけ合わせた新感覚の味わいを実現した。また同時に、シックな秋らしい服装に身を包み、LAの海岸で腰掛ける大谷選手のキービジュアルも登場する。

ゆずの爽やかな香りとほうじ茶の香ばしさがマッチしたフレーバーほうじ茶のティーバッグ「お～いお茶 YUZU HOJI ティーバッグ」(希望小売価格345円)も発売する。

大谷選手のリフティングが海外でも話題になる新TV-CM

大谷翔平選手のリフティングシーンが世界中で話題になっていく、というストーリーのTV-CM「お～いお茶 LEMON GREEN日米同時発売」篇を9月22日より公開する。"お茶の常識、すてましょう"というメッセージの訴求のため、赤ちゃんやアライグマなど、あらゆる存在がリフティングを真似する姿が広がり、ミームや宇宙ステーションまでに波及する世界をAI活用した映像表現も取り入れユニークに表現。同商品の日米同時発売を祝うグローバル感と遊び心があふれる内容となっている。