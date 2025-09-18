リーベルホテル大阪では10月1日〜11月30日、「Dining BRICKSIDE」にて、「秋の味覚とシャインマスカットを愉しむハーベストディナーブッフェ 〜Autumn Harvest Dinner & Shine Muscat Sweets Buffet〜」を開催する。

「秋の味覚とシャインマスカットを愉しむハーベストディナーブッフェ 〜Autumn Harvest Dinner & Shine Muscat Sweets Buffet〜」イメージ

同企画では、秋刀魚や鮭、様々な種類のきのこや南瓜などの秋野菜を使用した料理のほか、シャインマスカットで仕立てたソースに肉や魚介を合わせた新感覚のメニューも登場する。

メイン料理

料理は、きのこを豚肉で包み、モリーユ茸のクリームソースで仕上げた「西洋きのこのポーク包み モリーユ茸のシュプレームソース」や「秋鮭とじゃがいものグラタン」、「鴨肉のロースト シャインマスカットのコンポート添え」など約60種が揃う。

スイーツには、「シャインマスカットのミルフィーユ」や「紫芋のタルト」、「カシスとマロンのムース」など、秋の素材をふんだんに使用した約20種が登場。

スイーツ

子ども向けにハロウィンにちなんだスイーツも用意している。

料金は、大人(中学生以上)7,000円、小学生3,500円、未就学児(4〜6歳)2,000円。飲み放題(アルコールドリンク)は2,500円。テーブルチャージ料金は別途。