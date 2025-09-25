バンダイ ライフ事業部は、9月下旬より「トキメルズBOX! サンリオキャラクターズ くれーんげーむ」「トキメルズBOX! サンリオキャラクターズ ばぶるばすたいむ」を発売する。価格は各1,320円・各6種。

「トキメルズBOX!」とは、トキメキ×メルティー×BOX×サプライズの!を組み合わせた言葉。”まいにちにちょっとだけトキメキのつまったBOXを”と、日々を彩るクローズドボックスフィギュアシリーズだ。

「トキメルズBOX! サンリオキャラクターズ くれーんげーむ」は、クレーンゲームの機械に、キャラクターたちがつかまれちゃったポーズがかわいいクレーンゲームのフィギュア。ラインナップはシナモロール・クロミ・マイメロディ・ハローキティ・ポムポムプリン・バッドばつ丸。

「トキメルズBOX! サンリオキャラクターズ ばぶるばすたいむ」は、おふろでゆっくり過ごす姿がかわいい、バブルバスに浸かるキャラクターたちのフィギュアコレクション。ラインナップはシナモロール・クロミ・マイメロディ・ハローキティ・ポムポムプリン・バッドばつ丸。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661374

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部