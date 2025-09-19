令和ロマンくるまをバングラデシュ南端の孤島に置き去りに　『世界の果てに、くるま置いてきた』

ABEMAオリジナルバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』(毎週日曜21:00〜)が21日にスタートする。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ第3弾

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ第3弾には、『世界の果てに、くるま置いてきた』としてお笑いコンビ・令和ロマンのくるまが出演。物心ついてからの海外旅行経験がなく、ほぼ“人生初海外”となるくるまを、日本からおよそ4,800キロ離れたバングラデシュ南端の孤島に置き去りに。

過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。「長距離移動が苦手、お腹を壊しやすい」といった旅に不向きな体質のくるまは、無事に過酷な旅を終えられるのか。そして、漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2024』にて史上初の連覇を果たした後の活動自粛、事務所退所など、目まぐるしい環境の変化を経て、人生初海外で感じたものとは。

さらに、これまでの『せかはて』シリーズに出演した西村博之(ひろゆき)氏と東出昌大も旅に合流する。

くるま、西村博之(ひろゆき)氏、東出昌大のコメントは以下の通り。

令和ロマン・くるま

Q.過酷な旅を振り返り、また世界の果てに置き去りにされたいと思いますか?

そうですね。水は嫌ですね、次は陸でお願いしたいです。自分が「郷に入っては郷に従え」みたいな性格なんだなということが分かりました。また行きたいです。…やっぱ、嫌です。二度と置き去りにされたくないですね。

西村博之氏

Q.新たな旅に出るのが、令和ロマン・くるまさんだと聞いたときの印象を教えてください。

初の海外旅行で、いきなりどこかの国に連れて行かれて、「じゃあ、ゴールはここだから。勝手に道筋決めて」っていうのは、結構ハードだと思うんですよ。大分旅慣れてないヤツを持ってくるあたり、すげえなと思いました。

東出昌大

Q.新たな旅に出るのが、令和ロマン・くるまさんだと聞いたときの印象を教えてください。

「M-1」二連覇という偉業を成し遂げた、お笑いやエンターテインメントの世界、時代の寵児。その人が、自分を知らないところで裸一貫で旅をしていくというのはデカいチャレンジだし、視聴者の皆さんも見慣れてない姿だと思うので、楽しみですよね。

【編集部MEMO】
『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ(通称・せかはて)は、著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して、「人はなぜ旅をするのか?」「“人生”という旅の目的は?」という考えに迫るドキュメンタリーバラエティ。

