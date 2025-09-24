2025年9月の新作5品まとめ(9月23日発売予定)

本記事ではミニストップで9月23日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、秋の気配が深まるこの季節にぴったりのマロンやチョコのスイーツ、華やかな彩りのお寿司やサンドイッチなど充実のラインナップで新商品が多数登場しています。

ミニストップ2025年9月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「親子チキンカツ重(大麦入り)」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

風味豊かな出汁が特徴の「親子チキンカツ重(大麦入り)」(429.84円)は、玉ねぎまでしっかり味が染み込むよう仕立てられています。大麦入りのご飯を使用しています。

「彩りにぎやかミニ寿司セット」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※エリアにより発売日が異なり、店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

昼食や夕食にはもちろん、おつまみにもぴったりな「彩りにぎやかミニ寿司セット」(429.84円)は、酢飯の巻寿司に7種類の具材を彩りよく盛り付けています。

「ツナたまごサンド」(278.64円)

価格 : 278.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

旨味の強いカツオのみを使用したツナサラダと、コクのあるたまごサラダのサンド「ツナたまごサンド」(278.64円)は、きゅうりが食感のアクセントになっています。

「マロンティラミス」(354.24円)

価格 : 354.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

モンブランとティラミスを組み合わせたスイーツ「マロンティラミス」(354.24円)は、北海道産マスカルポーネチーズを使用したティラミスの上に、マロンダイスとマロンホイップをトッピングしています。

「キャラメル&ミルクチョコ! チョコ! チョコ! チョコ! チョコ! 」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 関東・東海・近畿・四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

キャラメルの温かみのある風味と、ミルクチョコの香ばしくコクのある風味が相性の良い菓子パン「キャラメル&ミルクチョコ! チョコ! チョコ! チョコ! チョコ! 」(159.84円)は、ベースの生地にミルクキューブチョコとキャラメル風味のビスケット生地をのせて焼き上げています。

まとめ

9月23日発売の新商品は、秋らしさを感じるマロンの「ティラミス」に、キャラメル&ミルクチョコの「菓子パン」、彩りの良い「お寿司」や「サンドイッチ」、出汁の旨みが染み込んだ「親子チキンカツ重」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

