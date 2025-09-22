9月も終盤。この夏の危険なまでの暑さもようやく去り、日本各地を秋らしい空気が覆い始めています。スーパーなどの店頭で、この季節ならでは食材を目にする機会も徐々に増え始めました。身近にあるコンビニにも、さまざまな新商品が登場しています。

2025年9月の新商品5選まとめ(9月23日〜9月29日)

ファミリーマート2025年9月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。米どりを使用したかきたまごはん、はるさめに鶏と豚の旨みの麻辣スープを合わせた麻辣湯、もちもち食感の生パスタを使用したボロネーゼ風ラザニア、バニラがほんのり香るクリームたっぷりのワッフルなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「米どりと明太子のかきたまごはん」(538円)

価格 : 538円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

白だしの風味や旨みが感じられるかきたまごはん。醤油やにんにく、しょうがで味付けをした米どりを使用した仕立てです。

「鶏と豚の旨みの麻辣スープ 麻辣湯（はるさめ麺）」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

しっかりとした弾力とつるっとした口当たりが特徴のはるさめに、鶏や豚の旨みをベースに花椒や唐辛子をきかせたスープを合わせた麻辣湯(マーラータン)。豚肉・チンゲンサイ・きくらげなどの具材をのせました。

「スイーツのような甘みかぼちゃサラダ」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

糖度12度以上のほめられかぼちゃを使用したチルド惣菜のかぼちゃサラダ。生クリームを加え、甘味をより感らじれるスイーツのような仕立てです。

「ボロネーゼ風ラザニア」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

もちもち食感の生パスタを使用したラザニア。お肉の旨みとハーブのきいた大人向けの味わいのミートソースとミートクリームソースの2種ソースを使用しています。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「クリーーーーームワッフル ミルク」(278円)

価格 : 278円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

ほんのりバニラが香る、クリームたっぷりのワッフル。ファミリーマート限定商品となります。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

まとめ

9月23日発売の新商品は、米どりを使った、白だしの風味や旨みが感じられる「米どりと明太子のかきたまごはん」、花椒や唐辛子をきかせたスープで味わう「鶏と豚の旨みの麻辣スープ 麻辣湯（はるさめ麺）」、ミートソースとミートクリームソースの2種ソースを使用した「ボロネーゼ風ラザニア」など、肌寒い日にほっと一息つけるメニューが登場。

また、季節感が感じられるチルド惣菜の「スイーツのような甘みかぼちゃサラダ」や、バニラが香るクリームが楽しめる「クリーーーーームワッフル ミルク」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用