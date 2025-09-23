三井不動産は、渋谷のMIYASHITA PARK(ミヤシタパーク)を「体験型メディア」へと進化させるリニューアルを行う。多様なサービスを掛け合わせ、施設の価値を最大化する同社の「コマーシャル・サービス・プラットフォーマー」戦略の一環として実施する。

「Park in Park」外観 イメージ

リニューアルの目玉は、10月11日に開業する新区画「Park in Park」と、施設内外に新設する全59面のデジタルサイネージ。この二つを連動させ、「最先端カルチャーの創造・発信の場」へと進化する。

「Park in Park」位置図

「Park in Park」は、南街区1階にオープン。飲食エリアとギャラリーエリアで構成し、文化や人が自由に交流する「たまり場」として開業する。飲食エリアは、渋谷で複数の飲食店を手がける今添笑店・今井氏が担当。東京ドームなどで開催されるアーティストライブと連動した公式POP-UPイベントと渋谷らしい文化の発信を行う。

デジタルサイネージは、9月上旬に館内に新たに計42面設置。それぞれのサイネージを単独稼働・連動の両方に対応することで、連続性のある映像投影や全画面ジャックでの展開が可能となる。屋外サイネージは、高さ3.5mの三角柱サイネージを遊歩道に8本設置予定。またその先のEVのファサードに6m×7mのサイネージを設置する。

館内サイネージ イメージ

リニューアルの第一弾として、10月25日・26日に東京ドームで来日公演を行う世界的ロックバンドOasisとのコラボレーションを実施。「Oasis Live ‘25 Tokyo Fan Store」を展開するほか、デジタルサイネージを駆使して館内をOasisのビジュアルでジャックする。