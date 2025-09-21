三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉は9月27日・28日、東京大学大学院新領域創成科学研究科、福島県新地町と連携し、「東京大学フェア」を開催する。

ららぽーと柏の葉

柏の葉キャンパスの近隣施設であるららぽーと柏の葉と東京大学大学院新領域創成科学研究科は、これまでも地域コミュニティの強化を目的にさまざまな活動を行ってきた。今回のイベントは、東京大学大学院新領域創成科学研究科が福島県相馬郡新地町で進める「復興知事業」の一環として実施。東日本大震災から14年が経過した新地町の復興の歩みを紹介する。

さらに今回は、能登半島地震で被災した石川県七尾市能登島も参加。2つの被災地が直面する課題や復興の現状を発信し、「震災の記憶を未来へつなぐこと」や「地域同士が学び合い支え合うこと」の大切さ、そして防災への備えの重要性を伝える。被災地同士が連携し、復興の知恵や経験を共有することで、震災の記憶を継承し、新たな知を創出するきっかけとなることも期待されている。

イベントでは、新地町と能登島の復興の軌跡をたどるパネル展示や、震災語り部による紙芝居「津波から身を守るヒミツの合言葉～もしも津波がきたら…！命を守るてんでんこの教え」を上演し、防災意識の向上を図る。

震災語り部 村上美保子氏による紙芝居

また、東京大学柏キャンパスで行われている研究の紹介や、普段は学内でしか手に入らない東大グッズの販売、子ども向けの特別講義、スタンプラリーなども実施する。復興マルシェとして、新地町、能登島の名産品も販売する。

復興マルシェでは名産品を販売する