女優・矢野ななかの1st写真集『ケレン』(10月16日発売 講談社 3,520円／B5型 96ページ)の帯コメントが、公開された。

  • 矢野ななか1st写真集『ケレン』(講談社)　撮影:カノウリョウマ

    矢野ななか1st写真集『ケレン』(講談社)　撮影:カノウリョウマ

矢野ななか1st写真集のタイトルが「ケレン」に決定

ドラマ『グラぱらっ!』(ABCテレビ)でチコ役を熱演するなど女優として活躍中の矢野。このたび1st写真集のタイトルが「ケレン」に決定し、タイトルの解禁にあわせ、未発表カットも公開された。

また、以前より矢野のことを「2025年No1の逸材」と語り、推しと公言している武井壮による帯コメントも公開。武井は「百獣の王推薦　この子が最強カワイイ日本代表です」とコメントを寄せている。

同作は、10月に20歳を迎える矢野のメモリアル写真集。19歳から20歳までの移り行く心情を捉えるべく、季節を分けて愛媛県と沖縄県で丁寧に撮影された。初めてスケボーに乗る姿やティーンとしての天真爛漫な表情など「王道グラビア」が満載の1冊となっている。

写真集には初回出荷限定特典として、大容量10分超えのスペシャルメイキングムービー付きのフォトカード(3種のうちランダムで1枚の絵柄でそれぞれ異なったムービーが収録)も封入予定。10月18日には書泉ブックタワーで自身初のお渡し会イベントも実施する。

「この子が最強」武井壮が“2025年No1の逸材”と語る19歳女優とは
来春朝ドラ主演の上坂樹里「20代を楽しみたい」 実現したいことも明かす「長めのお休みがある時に…」
川越紗彩、NGT48時代の特に印象深い出来事は…「過去一番に緊張しました」
川越紗彩、1st写真集では“これまで着たことがなかった衣装のカット”も「大人になったなって自分でも思いました」
海外で「オーディションを受けて…」　SUPER EIGHT安田章大が掲げる“今後の目標”とは
今のSKE48を第三者目線で見るとしたら…卒業発表した中野愛理の分析と願望「すごく大事な時期」「新たな発見が欲しい」
「全員やりますよ!」 中島裕翔の即答から感じる“Hey! Say! JUMP愛”と“8人の絆”
「見えます?」のひと言に心くすぐられる――“気配りの人”中島裕翔に「さすが」の声
SKE48中野愛理、写真集イベントに来てくれたファンの感想で分かったこと「先行カットって、本当に大切だなと思いました」
川越紗彩、1st写真集『なんとかなるなる』発売決定「大満足の1冊です!」
結婚、出産、育児、仕事…上戸彩が振り返る15年間「自分の居場所を用意してもらえていることは感謝しかないですね」
「神対応すぎる」「余韻に浸ってます」ファン感激…浅井七海、1st写真集『ナナミイロ』発売記念イベントを開催
関連画像をもっと見る

【編集部MEMO】
矢野ななかは、神奈川県出身。2022年にデビューし、ドラマやグラビアなどで幅広く活躍する。ドラマ『グラぱらっ!』(ABCテレビ)にチコ役として出演。