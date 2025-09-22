「この子が最強」武井壮が“2025年No1の逸材”と語る19歳女優とは

女優・矢野ななかの1st写真集『ケレン』(10月16日発売 講談社 3,520円／B5型 96ページ)の帯コメントが、公開された。

矢野ななか1st写真集のタイトルが「ケレン」に決定

ドラマ『グラぱらっ!』(ABCテレビ)でチコ役を熱演するなど女優として活躍中の矢野。このたび1st写真集のタイトルが「ケレン」に決定し、タイトルの解禁にあわせ、未発表カットも公開された。

また、以前より矢野のことを「2025年No1の逸材」と語り、推しと公言している武井壮による帯コメントも公開。武井は「百獣の王推薦 この子が最強カワイイ日本代表です」とコメントを寄せている。

同作は、10月に20歳を迎える矢野のメモリアル写真集。19歳から20歳までの移り行く心情を捉えるべく、季節を分けて愛媛県と沖縄県で丁寧に撮影された。初めてスケボーに乗る姿やティーンとしての天真爛漫な表情など「王道グラビア」が満載の1冊となっている。

写真集には初回出荷限定特典として、大容量10分超えのスペシャルメイキングムービー付きのフォトカード(3種のうちランダムで1枚の絵柄でそれぞれ異なったムービーが収録)も封入予定。10月18日には書泉ブックタワーで自身初のお渡し会イベントも実施する。