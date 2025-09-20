「その生き様も表現できたら」　杏花、介護士の資格を持つホステス役　ドラマ『介護スナックベルサイユ』

女優の宮崎美子が主演を務める、東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 ～24:35)に出演する杏花のコメントが公開された。

杏花

ホステス・新藤美来役

杏花が演じるのは、ホステス・新藤美来役。明るい性格で店を盛り上げる。介護士の資格も持っていて、客のリハビリを手伝う。

杏花コメント

前作から約半年、「帰ってきたな」という気持ちになりました。キャストの方々もスタッフの方々もみなさん温かくて、すごく安心できる現場です。今作では、なぜ美来がこのスナックにいるのかなど、その生き様も表現できたらいいなと思っています。介護という大きなテーマやいろんな社会問題についても描いている作品です。店には、新しいメンバーも加わって、より一層華やかになった介護スナックベルサイユになるの で、そこも注目して頂けたら嬉しいです。

(C)東海テレビ