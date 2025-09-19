JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州は19日、各社で運営する鉄道のネット予約サービスを連携し、利便性向上に取り組むことで合意したと発表した。「各ネット予約サービスの垣根を超え、より多くのお客様にスムーズにご利用いただけるサービスを検討」するという。

JR東日本の運営する「えきねっと」、JR東海・JR西日本・JR九州の運営する「EXサービス」(「エクスプレス予約」「スマートEX」および「LINEからEX」の総称)、JR西日本の運営する「e5489」、JR九州の運営する「JR九州インターネット列車予約サービス」が対象に。発表によれば、4社が運営するネット予約サービス間で連携し、利便性向上への新たな取組みを実施することで合意しており、「JRのネット予約サービス間の連携は初めての試み」だという。合意にもとづく新たなサービスのイメージとして、「ネット予約サービス間のシームレスな遷移(シングルサインオン)」と「他ネット予約サービスの予約情報の表示」を挙げた。

現在、利用するネット予約サービスごとにログイン認証が必要で、複数のサービスを跨って予約する場合、認証操作の手間が都度発生していた。「ネット予約サービス間のシームレスな遷移」が実現すれば、他のネット予約サービスへ遷移する際のログイン認証が不要となり、手間なくシームレスに他のネット予約サービスへ遷移可能になる。

指定席等の予約情報に関しても、現在は他のネット予約サービスで予約した分の確認は遷移とログインの操作が都度必要だったが、各ネット予約サービスの連携により、そのとき利用しているネット予約サービス上で予約確認が完結するようになる。なお、今回の合意にもとづく新たなサービスを利用するにあたり、連携する双方のサービスで会員登録した上で、事前にユーザー本人の同意とサービス連携操作が必要になるとのこと。

4社が提供するネット予約サービスのうち、まず「EXサービス」「e5489」間で今回の合意にもとづくサービスを2026年度中に開始する予定。先行して10月4日から「EXサービス」「e5489」間で相互にログイン認証できるようにする。その他については2027年度以降、準備が整ったネット予約サービス間で順次開始(時期が決まり次第、別途発表)するとしている。