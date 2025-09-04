女優の天海祐希が主演を務める、テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)がクランクインしたことが4日、わかった。

同作は、叩き上げの取調官・真壁有希子(天海)が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称:キントリ)」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げるドラマシリーズ。2014年1月期の第1シーズンから、これまで連続ドラマ4作品に加え、ドラマスペシャル2作品を放送。10月期の第5シーズンの放送そして、『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』の公開日が12月26日に決定し、12年の時を経てついに完結を迎える。

このたび第5シーズンの初回放送日が10月16日(初回拡大スペシャル)に決定し、ドラマ撮影もスタートした。

座長・天海をはじめ、田中哲司、塚地武雅、でんでん、小日向文世らキントリメンバー、さらには捜査一課の名コンビ“もつなべ”を演じる速水もこみち&鈴木浩介もクランクイン。久々に取調室セットで顔を合わせたおなじみの面々は、いよいよ始まる第5シーズンの撮影と、信頼する仲間たちとの再会に喜びをかみしめた。

本番直前までわちゃわちゃと談笑を交わしながらも、いざ撮影となるとぐっと気を引き締め、待ってましたとばかりに息ぴったりの掛け合いを見せたキントリメンバー。そのチームワークと仲睦まじさは、撮影合間の記念撮影でも健在で、仲良く肩を組むなど長い付き合いだけあって、現場は終始あうんの呼吸で進み、どんなに仲が良くても、決して馴れ合いにはならず締めるところは締める、そんなプロ意識が随所で感じられる滑り出しとなった。

また、4日放送の『しあわせな結婚』放送内で、今作の本編映像を使用した15秒の予告映像を初公開。新シーズンへの期待がさらに高まる内容になっている。