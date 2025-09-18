プレックスは、『UFOロボ グレンダイザー』より「シーン セレクション 01 グレンダイザー 勝利への雄叫び」(7,480円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。

2026年1月発送予定「シーン セレクション 01 グレンダイザー 勝利への雄叫び」(7,480円)

新ブランド【シーンセレクション】から第一弾として『UFOロボ グレンダイザー』が登場。グレンダイザー第一話の激闘シーンが全高約14cmに凝縮されて立体化された。

円盤獣や土台はウェザリング塗装。一方、グレンダイザーは激闘にもかかわらず汚れひとつない劇中を再現したこだわりの彩色となっている。ダブルハーケンは別パーツで付属しており、好みにあわせて着脱可能(肩のハーケンは着脱不可)。

【シーンセレクションとは】

アニメの記憶に刻まれた名シーンを、独自の視点で切り取り、作品の世界観を全高約14センチの精巧なフィギュアで再構築。細部に宿るこだわりと、空気感までをも閉じ込めた造形美。手に取りやすく、飾りやすい。大きすぎず、小さすぎず??絶妙なサイズ感が、空間を彩る。もはやただのフィギュアにあらず、作品世界を手元に迎えるための“アートピース”。コレクションに格調を添える、新たなブランドとなっている。







(C)ダイナミック企画・東映アニメーション