きょう18日(19:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間SPでは、「ゴチになります!26」に伊野尾慧(Hey! Say! JUMP)と桜田ひよりが出演する。

2016年以来9年ぶりのゴチ登場となる伊野尾は、前回2位の好成績。「まっすー(増田貴久)には負けたくない!」と先輩に対抗心を燃やす。そして「センセーショナルだった」と言う増田の思い出話を語ると、本人は「もうちょっといい記憶あるでしょ」と苦笑い。そんな増田の懸命な食リポの姿に「かわいい」と微笑む。

一方の桜田は、ゴチ初登場。「いつも見ていた番組なのでドキドキしている」と緊張気味だが、「おいしいものを食べる!」と開き直って挑む。

ゴチバトルの舞台は、三浦海岸が一望できる「BEACHEND CAFE」。三浦野菜や新鮮な海の幸を使ったカジュアルフレンチを味わうことができる。設定金額は23,000円で自腹額は8人で約18万円となる。前回ビリで現在自腹総額69万円の白石麻衣は、最下位でもう負けられないと“強い味方”という岡村隆史のアブダビネックレスを身に着けて参戦。たしかにこれを身に着けた人はビリを免れているが、果たしてその効果は。

今回のテーマは、“おうちで快適に過ごそうリビ充ゴチ”。 リビ充とはリビングを充実させることで、おうちで快適に過ごせるアイテムを紹介していく。

リビングへのこだわりを持つ伊野尾は室内に置ける防音室で、増田も聞いたことがないというくらいの大声を出してストレス発散。ユニークな名前の観葉植物を置いているという桜田は、今注目の“個室のような空間で過ごせる”ヌック家具を体験。その快適さにすっかりリラックスした桜田は「こんなヌック初めて」と大満足だ。

他にも、話題の“トランスフォーム家具”を体験した小芝風花は、普通のデスクが予想外のアレに変身する様子に「うわー!」と驚く。白石は自宅で映画館のような音響が味わえるチェアで没入体験。高橋文哉はVRジェットコースターを体験するが、ジェットコースターが苦手なため悲劇が…。

9月9日はナイナイの日。今年結成35周年を迎えたナインティナインをぐるナイ特製ケーキでお祝いするが、これはまさかのナイナイドッキリ。早くも危険を察知して身構えるナイナイだが、予想外の展開に「コンプラ気にせえ」とガチリアクションしてしまう。

ラストオーダーでは自腹レース最下位の白石が慎重を極める中、高橋が得意の“スイーツパラダイス作戦”であえて勝負に出る。桜田も「震えてきました」と緊張が走る。増田に負けないと誓った伊野尾はどうなるのか。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!26」レギュラーメンバー支払額（9月18日放送前時点）

第1位：岡村隆史 2万9,500円

第2位：増田貴久 13万4,400円

第3位：せいや 28万3,300円

第4位：高橋文哉 36万1,550円

第5位：小芝風花 50万7,900円

第6位：白石麻衣 69万3,100円



(C)日テレ