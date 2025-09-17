「推し、ほしい!!!!!!」　ゆりやんレトリィバァ、ゆりやんフレンチブル役で『推しが上司になりまして フルスロットル』出演決定

テレビ東京のドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』(10月8日スタート 毎週水曜24:30〜25:00)の追加キャストが17日、発表された。

  • 『推しが上司になりまして フルスロットル』場面カット

    『推しが上司になりまして フルスロットル』場面カット

ゆりやんレトリィバァらの出演が決定

全キャストの中で唯一、原作コミックに登場し前作と同じ役、旬の俳優仲間・桜木和樹役に高野洸、エンターテイナー・ゆりやんフレンチブル役にゆりやんレトリィバァ、旬の父・高代慶次郎役にオーイシマサヨシ、そして、愛衣のマンションの住人役に末吉9太郎が決定。前作とは違った姿のゆりやん、オーイシはもちろん、前作のパワーを引き継ぐ高野、末吉が本作をフルスロットルに盛り上げる。

キャストコメントは以下の通り。

高野洸

推し上司が再び! ということでとても楽しみにしていました。個人的には、物語の軸は変わりましたが桜木和樹がまた登場し、世界線が同じであるんだということにも面白さを感じています。撮影では、劇中劇を本格的に撮ったりして、楽しませてもらいました。そちらも是非ご注目ください!

ゆりやんレトリィバァ

前回に引き続き出演させていただきとても光栄です! ありがとうございます! 今回はパラレルワールドみたいな気持ちで不思議でした! アメリカで活躍することを夢みるゆりやんレトリィバァが、フランスで活躍することを夢みるゆりやんフレンチブルを演じます! ぜひご覧ください! 推し、ほしい!!!!!!

オーイシマサヨシ

鈴木愛理さんが歌う主題歌「一生☆キミ推し」を書かせていただきました! 息ができないほどの抗えない推しの魅力を歌った歌になってますので、一緒に呼吸困難になりましょう(笑)。なんと役者としてもドラマに出演させていただいております! ぜひオンエアをお楽しみに!

末吉9太郎

推しの主演ドラマに参加できるなんて、こんな嬉しい事ある? 愛理ちゃん演じる南愛衣ちゃんと同じマンションの住人役で出ます! 前作とは世界線違うのに引き続き同じマンションに住んでる自分怖過ぎて笑う。今回僕喋らないから頑張って見つけてください(笑)。それにしても愛理ちゃん可愛かったな。僕の人生ピークだな。放送お楽しみに!

【編集部MEMO】
主人公・南愛衣(鈴木愛理)は、アパレル商社の社長秘書として働く一方で、今ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬の推し活に励み、人生を謳歌していた。そんなある日、突然社長が病に倒れてしまい、辞任せざるを得ない事態に……。混乱する愛衣にさらに追い打ちをかけるように、推しの旬が舞台降板という受け入れ難い事実が発覚! 絶望感に駆られている中、新たに社長に就任したのは、まさかの最推し・旬だった!? “推しが社長”という状況に嬉しい反面、胸キュンしすぎて倒れそうになる愛衣だったが、それ以前に仕事に支障が出ないよう、自分がファンだとバレないよう必死……。そんな愛衣に次第に惹かれていく旬だが、2人の仕事に、そして恋路に次々と問題が発生する――!?

