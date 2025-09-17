フジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00～)に出演する木村文乃とラウール(Snow Man)がこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、18日に放送される。

一足早くクランクアップを迎えたのは、ラウール。「ただいまのシーンをもちまして、鷹森大雅役、ラウールさんオールアップです!」というスタッフの声を受けると、大きな拍手が贈られ、何度も深々と頭を下げた。真っ赤なスーツを着こなすカヲルを象徴するような鮮やかな赤い花束が西谷弘監督から贈呈され、固い握手を交わした。

GP帯連ドラ初出演のラウールは「ここまで長く撮影現場にいたのは初めてなので、キャスト、スタッフの皆さん、すごいなって。集中力、体力、読解力…本当にすばらしくて、リスペクトしています。プロフェッショナルな皆さんを信頼して、自分は丸裸で飛び込めました。本当にありがとうございました!」と満面の笑顔。撮影が続くチームに「最後まで頑張ってください!」とエールを贈り、名残惜しそうにチームに別れを告げた。

すべてのシーンを撮り終え、西谷監督の最後の「オッケー!」がロケ地に響き、木村もクランクアップを迎えた。「座長、本当にお疲れさまでした! 小川愛実役、木村文乃さんオールアップです!」とスタッフから声が上がると、盛大な拍手の中、まっすぐな愛実に似合う純白の花束を西谷監督から贈られた木村は「ありがとうございます!」とようやく安堵の表情。「ドラマの撮影はいつも大変で。スケジュールがつまってくればくるほど、朝起きるのがつらくなって、なんとか気力で起きて家をでるものなんですが、『愛の、がっこう。』の現場にくるのは毎日楽しみでした。目を覚ますための一瞬だけ乗り越えたら、現場にくるまでの時間は本当にワクワクしていて、“今日はどんな課題に出会えて、家に帰ってどんな復習をして、あしたの撮影にはどんな予習をしていこう”と毎日考えるのが本当に楽しかったです」と笑顔で振り返った。

続けて、「できるならずっとこのチームの皆さんと一緒に作りたい。でもそれはできないので、“この現場、楽しかったよね”、“大変だったけど良い作品に出会えたよね”と思ってもらえるような作品になるように、と毎日思っていました。最初は愛実をどう演じていいかわからなくて、西谷監督に弱音を吐いたりもしてしまって…。見つめてくれる目線や小道具など、キャスト、スタッフの皆さんの助けや支えがあったからこそ、愛実として生きられました」と時折声をつまらせ涙を浮かべながら、『愛の、がっこう。』を共に作り上げたチームへの愛を語った。そして「皆さんと別れるのは本当に寂しいですが、また一緒にお仕事させてもらえるように、この先も頑張ります。皆さん、お疲れさまでした。ありがとうございました!」と感謝を伝え、撮影を締めくくった。

【編集部MEMO】

西谷弘監督は、木村文乃とラウールについて、「2人とも抜群の身体能力ですね。木村さんは初回の冒頭で海へ飛び込むシーンがあるのですが、1回目のテストからすごく良くて、その後インターバルを置いて本番でも一発OKでした。どちらのカットもコマ送りをして見ると、埠頭の端の同じ位置にギリギリで踏み切って飛び込んでいるんです。改めてご覧になると気付けるかもしれないですね(笑)」と語っている。

(C)フジテレビ