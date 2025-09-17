レインズインターナショナルが展開する「牛角」は9月10日から、「北海道フェア」を牛角食べ放題専門店で開催している。

北海道フェア

本フェアでは、ジンギスカンやラーメンの他、ご当地スイーツまで、バラエティ豊かな全7品を食べ放題で提供する。

北海道のソウルフード「ジンギスカン」は、昔から愛されている「成吉思汗」だれで楽しむことができる。札幌の老舗ラム専門店「羊々亭」監修の「塩ジンギスカン」も用意されている。

「蜂屋」監修の「旭川しょうゆラーメン」も登場。同店は昭和22年創業、現存する旭川ラーメンの最古参のお店。動物系と魚介系を別々にとる「ダブルスープ」は同店がルーツと言われている。どんぶり一面を覆う風味豊かな「焦がしラード」が特徴の一杯を、牛角風にアレンジして提供する。

旭川「蜂屋」監修 旭川しょうゆラーメン

他にも、濃厚こってりでご飯がすすむ「濃厚イカゴロ焼き」や、北海道のソウルスナックをアレンジした「メープルバターいももち」、揚げたフレンチドッグに粉砂糖をまぶした「北海道発ミニフレンチドッグ」、北海道産あずきを使用したひと口クレープ「あんバタークレープ」などをラインナップしている。

実施期間は9月10日～11月30日まで。食べ放題「牛角コース」(3,828円)、「牛タン黒毛和牛コース」(5,478円)で楽しむことができる。

牛角コースではこの他にも、「王様カルビ」や「極旨大カルビ」「やみつきハラミ」「角切り上ロース」などが楽しめる。牛タン黒毛和牛コースでは、「黒毛和牛カルビ」「牛タン塩」の他、「桜ユッケ」も食べ放題となる。