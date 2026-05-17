ヤクルト、打線爆発で中日に4勝差！

先発投手：ヤクルトの松本健吾が7回1失点の好投（4安打2奪三振）、中日の髙橋宏斗は5回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ヤクルトが1点を追加 4回表：ヤクルトが4点を追加 4回裏：中日が1点を追加 注目選手：中日の村松開人が1本塁打の活躍、ヤクルトの長岡秀樹が2打点の活躍、ヤクルトの古賀優大が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 41 25 16 0 .610 -
2 阪神 40 23 16 1 .590 1
3 巨人 40 22 18 0 .550 2
4 DeNA 40 19 19 2 .500 4
5 広島 37 13 22 2 .371 9
6 中日 40 14 25 1 .359 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 40 23 17 0 .575 -
2 西武 42 23 18 1 .561 0
3 日本ハム 43 21 22 0 .488 3
4 ソフトバンク 39 19 20 0 .487 3
5 楽天 40 18 21 1 .462 4
6 ロッテ 40 17 23 0 .425 6