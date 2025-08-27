元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で19日に公開された動画「【JFK以上!?】赤星が今シーズンの投手陣とJFKを徹底比較」に出演。阪神好調の“決定的な要因”を分析した。

赤星憲広氏

「決定的にほかのチームとの差として出てる」

阪神の選手たちの状態についてトークする中で、赤星氏は「今年の阪神の勝因は、ケガ人の少なさ。主力が離脱しなかったことっていうのが、決定的にほかのチームとの差として出てる」と分析。

さらに、「ピッチャーがすごい成績を残してる。これももちろんすごいこと。だけど、そのピッチャー陣も、ケガで離脱してる選手って、石井投手のアクシデントだけなんですよ、基本的に。で、野手も、小幡選手が一回、太ももの違和感で抹消ということがありましたけど。基本は、レギュラーがケガで抹消されているってことはないので」と続けつつ、「今年、そこが決定的にほかのチームとの違いだったっていうね」と改めて強調していた。