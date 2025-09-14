ファミリーマートは9月16日、南九州ファミリーマートと連携し、「たけ家監修 汁なし担担麺」(578円)と、「炊き出しとんこつ 長浜とんこつラーメン」 (450円)の2種類を九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで発売する。

九州で馴染みの麺が毎月登場

九州の多彩な麺文化をテーマにした「九州麺めぐりフェア」が開催される。本フェアでは、毎月2品ずつ、各県の特色あふれる麺商品を順次発売する。

第1弾として、鹿児島県鹿児島市玉里団地に店舗を構える「鹿児島らーめん たけ家」監修の汁なし担担麺と、福岡県のご当地麺である豚骨スープがベースの、長浜とんこつラーメンを発売する。

たけ家監修の汁なし担担麺は、九州全県で初の展開となる。鹿児島県・宮崎県では3回目の発売となり、発売初週の調理麺カテゴリーランキングで、毎回上位に入る人気商品となっている。練りごまと花椒を使用した辛旨スープに、ちぢれ麺と甜面醤やオイスターソースで甘濃い味つけにした肉そぼろを盛りつけた一品。ラーメン専門店監修ならではのこだわりの味わいが楽しめる。

炊き出しとんこつ 長浜とんこつラーメンは、工場で炊き出した豚骨スープをベースに、かえしなどで味付け。配合や茹で時間にこだわった細麺を使用し、チャーシュー、青ねぎ、紅生姜を盛り付けた。

対象の飲料をセットで購入するとファミマポイント還元

期間中、九州麺めぐりフェア対象の調理麺と「サントリー 烏龍茶600ml」をアプリ「ファミペイ」を提示して、セットで購入すると、ファミマポイント100円相当を還元する。キャンペーン期間は9月16日～10月13日までとなる。

対象商品