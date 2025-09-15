フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『密着!15人大家族うるしやま家 シーズン3』の配信を15日からスタートした。

『密着!15人大家族 うるしやま家』は、大家族でも家事や育児に一切の妥協をしない、6男７7・13人の子どもをもつ“佳月(かづき)ママ”を中心に、大家族の「大変さ」や、大家族だからこその「幸せ」をとらえていくドキュメントバラエティ。2度の出産、長男・長女の巣立ち、佳月ママの手術、長男の結婚…これまで9年間の取材の中では様々な出来事があった。

2024年3月から7月までFODプレミアムで配信されたシーズン1(全5話)では、2023年春、脳動脈瘤の手術を終えた佳月ママのその後の様子が明らかに。佳月ママの術後の体を思い、大きな決断をして転機を迎えた子、夢に向かって受験を頑張る子など、うるしやま家13人の子供たちに訪れた様々な変化を伝えてきた。

さらに2024年10月から2025年8月まで配信されたシーズン2(全10話)では、昨年夏からの約1年間にわたって、うるしやま家の「特別な1日」に密着。長男のお嫁さんが初めて参加したうるしやま家恒例のハロウィンパーティー、結婚以来一度もしたことがなかった、佳月ママと亨(とおる)パパの初めての夫婦旅行、さらにうるしやま家が初めて迎えた結婚式、長男・葵(あおい)くんのおめでたい1日など、うるしやま家の新たな姿を届けてきた。

今回のシーズン3では、2025年夏から冬にかけての、うるしやま家の「ハッピーな1日」に注目。うるしやま家が笑顔に包まれる1日を追っていく。第1弾は、一家の大黒柱「亨パパの誕生日」に密着。美容室を経営し、子供たちに楽しんでもらおうと、常にイベントに全力投球の亨パパ。そんなパパを想って、佳月ママと子供たち全員が誕生日プレゼントを選び、高校生の三男と四男はパーティーの料理作りに初挑戦、小学生組はパーティーの飾りつけ、さらに家を出て独り立ちした長男・長女も駆けつける。久しぶりに15人家族全員が集合し、パパへの感謝の想いで、うるしやま家に最高の笑顔と幸せな瞬間が訪れる。

【編集部MEMO】

FODでは、1歳から10歳までの5男2女7人の子供たちと、みどりママ、和明パパの9人の大家族を追ったドキュメントバラエティ番組『令和の9人大家族! あべさん家のみどりママ』も配信されている。

(C)フジテレビ