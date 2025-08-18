フジテレビ系ドキュメントバラエティ番組『密着! 15人大家族うるしやま家』(毎週月曜23:00～)が、きょう18日から6週連続で放送される。

FODの主力オリジナルバラエティコンテンツとなっている同番組。大家族でも家事や育児に一切の妥協をしない、6男7女・13人の子どもをもつ“佳月(かづき)ママ”を中心に、大家族の「大変さ」や、大家族だからこその「幸せ」をとらえていく。

昨年9月の地上波放送(フジテレビほか)では、2023年春、脳動脈瘤の手術を終えた佳月ママのその後の様子が明らかになった。佳月ママの術後の体を思い、大きな決断をして転機を迎えた子、夢に向かって受験を頑張る子など、うるしやま家13人の子どもたちに起きたさまざまな変化を伝えた。

今年5月から4週にわたっての地上波放送(フジテレビほか)では、9年間の密着の中で佳月ママの身に起きた出来事や毎日すさまじい量の家事を完璧にこなす佳月ママの1日の様子、さらに2024年夏以降のうるしやま家の「特別な1日」を紹介。結婚以来一度も夫婦旅行をしたことがなかった、佳月ママと亨(とおる)パパの初めての夫婦旅行や、うるしやま家が初めて迎えた子どもの結婚式、長男・葵(あおい)くんのおめでたい1日など、うるしやま家の新たな姿が描かれた。

今回の6週にわたる地上波放送では、さらなるうるしやま家の「特別な1日」を届ける。イベント大好きな佳月ママと亨パパが、子どもたちのために準備した夏のバーベキュー＆花火大会では、久しぶりに家族が集合し、ドタバタ大盛り上がり。さらに、長女・海音(かのん)ちゃんが弟・妹たちへ卒業祝いをプレゼントした3人だけのお出かけで、長女から弟・妹たちへ伝えたい “佳月ママへの大切な想い”があふれ出す。

そして、亨パパと上の息子3人で繰り出した、男4人だけのキャンプでは、たき火を囲み、男たちだけで本音を赤裸々に語り合う。亨パパからは、“佳月ママとの出会い”が初めて明かされる。

今回はより、うるしやま家の子どもたち一人ひとりの素顔にフォーカスし取材当初から、たくましく成長した子どもたちの姿、大家族で育った子どもたちだからこそ生まれる、13人きょうだいの絆、またそれを温かく見守る佳月ママの様子を伝える。

FODでは、2024年10月からスタートした「シーズン2」(全10話)、「シーズン1」(全5話）、さらに過去に地上波で放送した作品「全6作品イッキ見スペシャル」が配信されている。

FODでは、1歳から10歳までの5男2女7人の子供たちと、みどりママ、和明パパの9人による大家族ドキュメントバラエティ番組『令和の9人大家族! あべさん家のみどりママ』も配信されている。

