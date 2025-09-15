元プロ野球選手の高橋由伸氏が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん(高ははしごだか)』で6日に公開された動画に出演。バレンタインデーにまつわる驚きのエピソードを明かした。

高橋由伸氏

バレンタインデーに現金が届く

高橋尚成氏から「(時期がバレンタインデーと重なる)キャンプ中、最高でどのくらいチョコレートをもらった?」と質問され、由伸氏は「分かんないけど、びっくりしたのは……」と切り出し、「あるファンのグループなのかな。『チョコはいっぱい届くでしょうから、我々はチョコを買うお金を』って、現金を送ってきたの」と振り返る。

尚成氏が「え、マジで!?」と目を丸くしつつ、「現金封筒みたいな?」と尋ねると、由伸氏は「現金書留で届いたの」と回想。また、槙原寛己氏が「どのくらい届いたの? 10万円くらい?」と深掘りすると、由伸氏は「もうちょっとありましたね」「びっくりしちゃって。でも、それはすぐにマキさんじゃなくて、球団には言った(笑)」と明かした。

さらに、槙原氏が「それはお返ししたの?」と聞くと、由伸氏は「もちろん。だって、何を言われるか分からない」と答えていた。