イケア・ジャパンは10月より、日本の伝統的な美濃焼の技術を取り入れた食器「HARMYNTA/ハルミンタ」(249円～)を全国のイケア店舗およびオンラインストアで順次発売する。

同社は2026年度、年間を通して「Cooking and Eating(料理と食事)」に注力する。その取り組みのひとつとして、食器カテゴリーでは初めて日本の伝統的な技術を取り入れ、生産もすべて日本で行う"メイド・イン・ジャパン"の食器、HARMYNTAを発売する。

同シリーズには、日本最大の陶器産地である岐阜県美濃焼の技術を採用。通常の磁器を使った商品より20%の軽量化が図られている。美濃焼の技術を活かすことで、軽量化を実現しながら、耐久性と耐衝撃性が優れた商品となり、電子レンジでも使用できるなど、お手ごろ価格でありながら、使い勝手のよさも特徴の1つとなっている。また、大きなサイズの中に小さなサイズを重ねて収納できることで、限られたスペースを効率的に活用できる。

醤油やソース類、薬味を乗せたり、お菓子や小皿料理にちょうど良いサイズのプレートに加え、おでんやサラダの取り分けだけでなく、丼料理やうどん・ラーメンといった麺料理を入れて食卓を彩ることができるボウルや茶碗/小鉢など、食事をシェアして楽しむといった日本の食習慣にあった9種類のユニークなテーブルウェアが揃う。