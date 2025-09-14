大分県は9月27日、大分県移住セミナー「Fun! Fan! OITA 働くも、暮らすも大分から!」を、dot.(福岡市中央区)で開催する。時間は14時～16時30分。

Fun! Fan! OITA 働くも、暮らすも大分から!

同イベントでは、大分県への移住を考える人に向け、大分の自然と温泉の魅力や、移住してスキルを磨いた人々の体験談を紹介する。

​「大分の自然と温泉から学ぶ、ライフスタイルのヒント」では「大分の自然環境と温泉を活用したリフレッシュ方法」「自分自身を見直す時間を持つことの重要性」「温泉や自然を日常生活に取り入れる方法やアイデア」などをテーマに登壇者がトークを繰り広げる。

登壇者は、九州6県でオンラインコミュニティを展開する合同会社co-e connect代表のもとむろあさみ氏、湯治を世界に発信する太田ふたば氏。

「ITスキルアップ制度の紹介」の時間には、ITエンジニアの植野翔也氏が登壇。未経験から大分県に移住し、エンジニアとして勤務する植野氏は、大分県のITスキルアップ支援制度を活用した自らの移住体験について語る。さらに、未経験からのITエンジニアに転職や、仕事とプライベート両立のためのリフレッシュ法、温泉活用法についても紹介する。

市町・団体PRタイムでは、「あなたの知らない大分が、ここにある。」をテーマに、市町・団体がぞれぞれの魅力を伝える。イベントの最後には、気になる地域やゲストとじっくり話すことができるフリー交流タイムを設ける。

参加申込みは、「Fun! Fan! OITA 働くも、暮らすも大分から!」公式サイトから受け付けている。