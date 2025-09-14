三井不動産商業マネジメントは、関西圏のららぽーと5施設(甲子園、EXPOCITY、和泉、堺、門真)において、期間限定のグルメイベント「パンとドーナツの世界」を開催する。

パンとドーナツの世界

同イベントは10月3日～11月3日にかけて、各施設で順次開催する。

会場には、情報誌『SAVVY』が推薦する人気店をはじめ、合計70店舗以上が参加する予定。各店舗の選りすぐりのパンやドーナツ、さらにイベント限定商品も多数登場する。施設ごとに開催時期が異なるため、訪れる施設によって、新しい味との出会いも楽しめる。

ららぽーと甲子園(10月3日～5日)には、パンとエスプレッソと異人館、淡路島塩パン専門店しおき、パリジーノ アンド アトリエ ドゥ ママン(焼きたてパンと焼き菓子の店)などが出店する。

淡路島塩パン専門店 しおき

ららぽーとEXPOCITY(10月11日～13日)には、SCHOOL BUS COFFEE BAKERS(京都のベーカリーカフェ)、LA PANADERIA DOTS(ヨーロッパ発ドーナツブランド)、カヌレ堂 CANELÉ du JAPONなどが出店する。

LA PANADERIA DOTS

ららぽーと和泉(10月17日～19日)には、パン香房 ベル・フルール、ぽるとがる(メロンパンの名店)、タルタル卵サンド専門店 黄白舎などが出店する。

パン香房 ベル・フルール

ららぽーと堺(10月24日～26日には、ANDE＜アンデ＞(デニッシュパン専門店)、創作工房プランタン(堺市の人気ベーカリー)などが出店する。

創作工房プランタン

ららぽーと門真と三井アウトレットパーク 大阪門真(11月1日～3日)には、QUOI、八百甚(フルーツサンドの名店)、BOB DOUGHNUTSなどが出店する。

八百甚

また、グルメイベントと同時に、一部の施設では特別企画も実施する。ららぽーと甲子園とららぽーと和泉では、人気絵本『パンどろぼう』の限定グッズが手に入るPOP UP SHOPを併設する。

(ｃ)︎Keiko Shibata／ KADOKAWA

三井ショッピングパーク キッズクラブ会員を対象としたワークショップでは、粘土を使って本物そっくりのオリジナルトーストクロック作りが体験ができる。