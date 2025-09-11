三井不動産商業マネジメントは9月19日〜10月13日、4つの商業ブランドにて「三井ショッピングパーク×三井アウトレットパーク 楽しみ方、広がる! FUNFUNフェス」を開催する。

同企画は、リージョナル型ショッピングセンター(23施設)、三井アウトレットパーク(13施設)、都心型商業施設(24施設)、ライフスタイルパーク(11施設)を会場とする、スポーツ・エンターテインメントをテーマとした合同イベント。

全施設共通のスペシャル企画として、特設ウェブサイトにて全国の施設から選りすぐりの店舗を紹介する「推しグルメ」や、三井ショッピングパークポイント会員を対象としたプレゼントキャンペーン、Instagramのプレゼントキャンペーンを実施する。

「三井ショッピングパーク ららぽーと」および「三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ」の計21施設では、「重ねて、深める秋。」キャンペーンを実施。"色を重ねる楽しさ"、"素材を重ねる心地よさ"、"思いを重ねる豊かさ"をテーマに、フードや雑貨、コスメ、ファッションを紹介する。

さらに、アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」とのコラボ企画も予定している。

「三井アウトレットパーク」13施設では、スポーツの秋をテーマに、ウェアやグッズ、シューズなどがお得に購入できるMITSUI OUTLET PARK 「SPORTS FAIR」を実施する。

一部施設では、adidas factory outlet×三井アウトレットパークの特別イベントも行う。

また、関東の各施設では、オクトーバーフェストやパンマルシェ、ABEMAアニメ祭などをそれぞれ開催予定となっている。