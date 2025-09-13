「俺たちの矢沢永吉」展大阪開幕、大阪・堂島リバーフォーラムにて開催

「EIKICHI YAZAWA 50th Year Memorial Exhibition『俺たちの矢沢永吉』展 大阪」が、2025年9月12日（金）から24日（水）までの13日間、大阪・堂島リバーフォーラムで開催されている。

矢沢永吉のソロデビュー50周年を記念して9月12日（金）より堂島リバーフォーラムで開催されている「俺たちの矢沢永吉」展 大阪。入ってすぐ聞こえてくるのは、大阪会場のために特別に入場エントランス用に録り下ろされたBOSS本人の音声コメント。大好評を博した横浜会場から託されたバトンをしっかり受け取り、期待の高まるスタートを飾る。

展示はテーマ毎にCONCERT、COMMERCIAL、RECORD、MEDIA、MEMORIESの5つのエリアに分けて展示。会場全体がライブハウスのような一体感に包まれ、大阪限定映像の上映、BOSS本人のステージ衣装、天井には歴代のステージタオルが吊り下げられている。

「俺たちの矢沢永吉」展ではBOSS本人提供のものに加え、事前にファンから募集した個人所蔵の「お宝」を展示。CAROL時代着用の革ジャン、チケットやポスターなど、600点超にも及ぶ圧巻の展示となっている。

横浜でも好評を得た巨大スクリーンでのライブ上映では、「FIGHT ON！」の武道館ライブ映像に加え、9月24日に発売されるニューアルバム『I believe』収録曲、『真実』のMVメイキング映像を初公開・催促上映する。

大阪会場限定の企画や追加展示を揃え、会期中にある矢沢永吉アニバーサリー（9/14・バースデー、 9/21・ソロデビュー日）では、スペシャル企画も開催する。バースデーの「胸アツLIVE上映会 in Osaka」では、『止まらないHa～Ha』など のライブ映像とともに大盛り上がりの「タオル投げ」で、BOSSを祝福。会場で模擬ライブ体験を味わうことができる。

会期中は、「届け!俺たちの思い!!!永ちゃんへのメッセージ」の特設ボードを設置。永ちゃんへの熱い思いをメッセージカードに書き綴り特設ボードに掲出した後、このメッセージは一枚残らず全てBOSS本人まで届けられるとのこと。

＜展覧会概要＞

EIKICHI YAZAWA 50th Year Memorial Exhibition

「俺たちの矢沢永吉」展 大阪

開催日時：2025年9月12日（金）～24日（水）※会期中休館日なし

会場：堂島リバーフォーラム（大阪府大阪市福島区福島１丁目１−１７）

主催：「俺たちの矢沢永吉」展 大阪実行委員会

後援：FM COCOLO、FM802

協力：ズィープラスミュージック、ラジオ大阪、リバティ・コンサーツ

入場チケット料金（税込）

当日券：一般3500円、学生2000円

入場チケット販売スケジュール；

当日券：会期中（9/12～9/24）特設サイトの「Ticket」、もしくは会場にてもご購入可能

俺たちの矢沢永吉展 大阪/特設サイトURL https://www.eikichiyazawa.com/feature/50thmemorialexhibition

2025年9月14日（日）

※全6回開催予定

【11時の部】

前半・11時05分頃〜

後半・11時40分頃〜

【14時の部】

前半・14時00分頃〜

後半・14時30分頃〜

【17時の部】

前半・17時00分頃〜

後半・17時40分頃〜

▼会場

堂島リバーフォーラム 「俺たちの矢沢永吉」展 大阪 会場内ステージ前

※混雑時はステージ前客席エリアの規制を行う可能性があります

※ライブ映像の写真・動画撮影は一切禁止いたします