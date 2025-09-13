Aぇ! groupの佐野晶哉が、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演することが13日、発表された。朝ドラ初出演となる。

佐野晶哉

朝ドラ第114作となる『風、薫る』は、明治時代に看護の世界に飛び込んだ大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナース(正規に訓練された看護師)をモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。大関さんをモチーフにした一ノ瀬りんを見上愛、鈴木さんをモチーフにした大家直美を上坂樹里が演じる。

佐野が演じるのは、りんの良き相談相手・島田健次郎。新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深い。

佐野のコメントは以下の通り。

■『風、薫る』への意気込み

6年前、僕が所属するAぇ! groupを結成した当時から、ばあばに「まぁはいつ朝ドラに出るんや？」って急かされていました。「ばあば、まぁ朝ドラに出るよー！」叶えられてよかった。親孝行おばあ孝行できます。

たくさんの方から長年愛されてきた朝ドラに、「風、薫る」に出演できることを心から光栄に思います。

明治という激動の時代を強く生きるシマケンは時代を象徴するようなキャラクターです。少しの希望も溢さないように、皆さんの朝に温もりの風が吹くように、一瞬一瞬を大切に作品と向かい合いたいと思います。

■連続テレビ小説 出演歴

小学生のころ、朝ドラが始まると同時に学校に登校していました。

毎朝のあの時間に心躍らせる家族の風景が印象的です。