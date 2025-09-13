バンダイスピリッツは、『仮面ライダーギーツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーナーゴ ファンタジーフォーム」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

2026年3月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダーナーゴ ファンタジーフォーム」(8,800円)

『仮面ライダーギーツ』より、「仮面ライダーナーゴ」の最強フォーム「仮面ライダーナーゴ ファンタジーフォーム」がS.H.Figuartsに登場。

重装備をまとった上半身のデザインを造形・カラーリングにこだわって再現。「デザイアドライバー」にセットされた「ファンタジーバックル」も緻密な造形・カラーリングを徹底している。

胸部拡張装備「マジカルチェスター」をはじめ、ゴールドとネイビーのコントラストが美しいカラーリングを再現。胸部の魔法陣のデザインや、肩や袖にある細かな模様まで精密な仕上がりとなっている。

肩部拡張装備「ローブコンダクター」の重厚なデザインを再現しつつ、腕の動きを妨げない可動域を実現。腕を水平に上げる印象的なポーズも自在にとらせることができる。

袖の形状が特徴的な腕部拡張装備「マニフェスリーブ」は、シワを細かく造形することで質感を追求。

交換用手首パーツが左右各3種付属し、各種ポージングに対応。S.H.Figuartsならではのプロポーションと可動域を両立し、必殺技「ファンタジーストライク」などの様々なアクションポーズを楽しめる。

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映