バンダイは、『仮面ライダーセイバー』より「究極大聖剣 刃王剣十聖刃」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月12日16時より予約を受け付ける。2026年2月発送予定。

「究極大聖剣 刃王剣十聖刃」は、『仮面ライダーセイバー』より、十本の聖剣の力を束ねた伝説の聖剣にして、「仮面ライダーセイバー」最強フォームの変身アイテムでもある「刃王剣十聖刃」を、「究極大聖剣」シリーズで初商品化したアイテム。

劇中での抜刀後のプロポーションをイメージして、DX版対比約200％となる約830mmの超大型サイズで造形。大型サイズながら銀河を思わせる特徴的な本体カラーや、エンブレム部分のメタリックレッドの彩色により劇中イメージに近い外観を再現している。

特徴的なギミックである、エンブレムのスライド機構は本商品でも搭載。超ビッグサイズを活かし、ダイナミックな必殺技アクションが楽しめる。

持ち手部分のトリガー操作で剣撃音が発動可能。さらに、仮面ライダークロスセイバー、仮面ライダークリムゾンセイバー、仮面ライダーフィーチャリングセイバーの変身音・必殺技音声を豊富に収録。本体にはフルカラーLEDを6灯搭載し、各種音声の発動に合わせて発光する。

さらに本商品はセリフモードへの切り替えが可能。主人公・神山飛羽真（演：内藤秀一郎）のキャラクターボイスを収録し、ボイス付きの変身・必殺技音が楽しめるほか、3曲の劇中BGMも収録。

