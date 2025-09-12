SBI証券は、ハイブリッド型（会場＋オンライン）イベント「日本列島 家計防衛大作戦～物価高・インフレにNISAで立ち向かえ～」を2025年9月28日に開催すると発表した。

会場は「コングレスクエア グラングリーン大阪」で、来場定員は1,000名。オンライン配信は定員なしで視聴可能となる。イベントは、NISAを中心に資産運用をテーマとしたセミナーやゲストトークで構成され、初心者から経験者まで幅広い層に向けたプログラムが用意されている。

SBI証券は、9月7日に東京で開催した「資産運用フェス2025」において4,000名超を動員。今回の大阪開催はそれに続く大規模イベントとなる。

イベント概要

イベント名：日本列島 家計防衛大作戦～物価高・インフレにNISAで立ち向かえ～

日時：2025年9月28日（日） 11:30開場、12:00開演、17:00閉会（予定）

会場：コングレスクエア グラングリーン大阪（大阪市北区大深町5-54 南館4階）

定員：来場1,000名／オンライン無制限（YouTubeで配信）

参加費：無料（事前申込制、口座未保有者も参加可）

申込期限：2025年9月26日（金）12:00まで

詳細ページ：記事末尾に掲載

プログラム（抜粋）

第1部 投資系YouTuber 風丸氏・WAT氏「俺たちのNISA 第二章開始」

第2部 朏仁雄氏「セキュリティトークン〜小口で始める新しい不動産投資〜」

第3部 藤本美貴氏・榎本ゆいな氏「お金について夫婦で話す大事なこと」

第4部 芦邊大地氏「iFreeシリーズで考える投資の2歩目」

第5部 おじゃす氏・谷口達也氏「はじめてのNISA入門」

第6部 谷口達也氏「お小遣いをもっと効果的に渡そう」

第7部 藤本美貴氏・榎本ゆいな氏「教育資金 どう備える？」

第8部 KEN氏・いとちゃん氏「FX・CFDで勝ち続けるためにやってはいけない事」

第9部 長谷川誠氏「『超NISA』 グローバルXで広がる可能性」