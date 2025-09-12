のん、“最大の復讐相手”である父親役を演じた中村獅童との撮影を回想「緊張感を保つために…」

29日(20:00〜)にスタートするABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』の取材会がこのほど、都内で行われ、主人公・国見飛鳥を演じるのんが登壇した。

のん 撮影：コウ ユウシエン

中村獅童の印象

『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋⼠の⽗に⼈⽣を奪われた主⼈公・国⾒⾶⿃が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、⾃らの⼈⽣を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも、前に進もうとする⼒強い⼥性の姿が丁寧に描かれる。

偉大な棋士であると同時に飛鳥の復讐相手である父・結城彰一を演じるのは、中村獅童。その印象を聞かれると、のんはこう話した。

「中村獅童さんはお父さんでありながら飛鳥にとって最大の復讐相手でもあるので、緊張感を保つためにあえて遠い距離感で接してくれました」

また、のんはこんなエピソードも明かしていた。

「対局の撮影中はほとんど会話を交わすことがありませんでしたが、最終日にはとても優しく話しかけてもらえて、私のインスタをフォローしたことを教えてくれました。実は私も密かに獅童さんのインスタをチェックしていて、フォローをしたら変かなと躊躇していたので……。その話を伺ってすぐにフォローして相互フォローの関係になりました(笑)」