9月半ば。夏の疲れがじわじわと押し寄せてくる頃合いだ。なんとなく体が重い、気力が湧かない、寝ても寝てもまだ眠い……そんなときに体が欲するのは、やっぱり“ギルティ”なスタミナ飯だろう。

ローソンが展開中の「ギルティパラダイス スタミナフェア」は、その名のとおりの背徳感と快楽が同居した、魔のラインナップが揃っている。にんにく、唐辛子、背脂。「これでもか!」とばかりにパンチを効かせた商品たちが、全国のローソンにずらりと並んでいるのだ。ということで今回は、特に美味しくて罪深かった4商品にフォーカス～!

■夏バテした身体を激しく癒やす「ギルティパラダイス スタミナフェア」

いや、そもそも「ギルティパラダイス スタミナフェア」ってどんな名前やねーん!……と心のなかでツッコんでくれた皆さん、まずは握手しよう。禿同。ギルティはわかる。スタミナもわかる。パラダイスがわからない。

ローソンのオフィシャル曰く、「夏でお疲れの皆様に元気になってもらえるような、『ギルティだけどパラダイス』な商品」ということだが、いやいや、パラダイスって……どういうこと!?

まぁ、いい。実際に食べてみればわかるかもしれないし。ということでひとつずつ食べてみよう!

■大きなおにぎり 辛旨チャーハン&チャーシューマヨネーズ

まずはこちら、「大きなおにぎり 辛旨チャーハン&チャーシューマヨネーズ」。開封してみると……

おお、デケェ……!!

半分にカットして中身を見てみると……ああ、いるな。マヨが。実際にひと口食べてみると……

うおおぉぉ……えっ………待って、めっちゃウマいんだけど! ヤバッ、これめちゃくちゃウマい! そしてじわじわと辛さもくる! ウマッッッ!! そんでもってめちゃくちゃギルティだな! 味がガツンと濃い!

そもそもチャーハンとしても普通に美味しいのに、そこにマヨネーズのまろやかな旨味とコク、コチュジャンの辛味、にんにくのガツンとした風味が乗っかってきてめちゃくちゃ濃厚&ギルティ! 半端じゃないこってり感だ。チャーシューの食感も感じられるし、小刻みにまぶされた海苔がチャーハンやマヨネーズとめちゃくちゃ好相性。罪悪感も相まって、とにかく美味すぎる……! マジで味、濃ッッッ!! 量も多くて大満足。これはハマるわ〜。

■ROLLサンド 牛カルビ

にんにく醤油とマヨネーズが決め手の「ROLLサンド 牛カルビ」。パッケージを開けてみると……

こんな感じ。めちゃくちゃ美味そうだな。さっそくひと口頬張ってみると……

激ウマーーッ!! ってゆーか、ヤッッッッッバ!! ギットギト! にんにく醤油の味付けがめちゃくちゃ濃厚で、マヨネーズもビッタビタ! ウマ〜〜!! 牛カルビ肉はオイリーかつ肉の旨味もばっちりで、そこに炒めた玉ねぎスライスやレタスなどが加わることで食後感がみずみずしくサッパリ、そして食感的アクセントにもなっている。ごまパンの硬さも絶妙で、非常に強い食べごたえが楽しめる。

しかしやっぱりこの牛カルビの味付けがとにかくパワフル。間違いなくギルティ。このサンドイッチをおかずにご飯が食べられるんじゃないかっていうくらい味付けが濃厚。最高すぎるでしょ……。ビールとかと一緒に味わうのにも向いてそう。

ってゆーか、わかった。これ、確かにパラダイスだわ。ハマると抜けられない、いろんな意味でギルティなパラダイスだ……!

■旨辛! 満腹濃厚豚ラーメン

今回の本命とも言っていい罪深きグルメ、「旨辛! 満腹濃厚豚ラーメン」。悪びれることなく、むしろ誇るかのように刻まれた「ニンニク入れてます」の文字。「入ってます」ではなく「入れてます」と宣言するあたり、作為と気合を感じるではないか。う〜ん、たまらん。

さっそくレンチンしてみると……

うわ〜、ウマそう〜! ってゆーかヤバい、リビング中がニンニク……! さっそく麺をすすってみると……

悪魔的……!! ウッッッマ〜!! そして案の定、刻みにんにくのパンチ力がヤバい!! 現役時代のマイク・タイソンの左フックのような破壊力である。これに至ってはもはや自分のみならず、人様に対してもめちゃくちゃギルティだぞ!? 麺はワシワシ系の極太麺で、キレのある濃いめの醤油スープが染み込んでいて相当ウマい! 唐辛子&花椒の辛味も効いており、汗がブワ〜ッと吹き出してくる。

それにしても、なかなかの辛さだ。でも、それがいい。だからこそウマい。まさに旨辛。ゴロッと入ったもやし&キャベツのシャキシャキ感は二郎系のそれを彷彿させ、この野菜に刻みにんにくががっつりと絡んでどんどん口内を罪深くしていく。チャーシューも脂身が多くてこれまたギルティ! スープまで完飲してしまいそうだ……。

■からあげクン スタミナのたれ味

ラストはローソンが誇る看板商品「からあげクン」の新作、スタミナのたれ味。

蓋を開けてみると……

食欲を刺激する、いい香りが漂ってくる。

ひとつ食べてみると、これも当たり前に超ウマい……!! 確かにスタミナのたれ味というか、いわゆる“焼肉定食”みたいな濃いめのタレの味わいがするわ! 醤油ベースの甘辛さ、にんにくの風味、オイリー感。しっかり濃い味付けになっていて中毒性がある! いつもどおり外側はカリッと、中身はしっとり柔らかくジューシー。さすが超ロングセラー商品、最高だよな〜。

でもからあげクンって、国産若鶏のむね肉100%使用&国産小麦粉100%使用、「適正糖質」を目指すうえでも心強い味方になってくれるロカボ飯グルメでもあるからね。もちろん食べ過ぎはよくないだろうけど、しっかりタンパク質も取れるし、ギルティな味付けではあるけど、安心感もしっかりある。そのあたりのバランスも含め、やっぱりからあげクンは最高なんだな。

ということで、文字通り「ギルティパラダイス」なスタミナメニューを一部紹介させていただいた。夏の暑さでやられてしまった身体に、ぜひ美味しくて罪深いグルメをドカン! と注入してみてほしい。人と会う予定がない日を選ぶと安心かも!