俳優の賀来賢人が11日、都内で行われたNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3(9月25日世界独占配信)のグローバルファンイベントに、W主演の山崎賢人＆土屋太鳳をはじめ、磯村勇斗、三吉彩花、毎熊克哉、須藤理彩、池内博之、玉城ティナ、醍醐虎汰朗、玄理、吉柳咲良、佐藤信介監督と共に登壇した。

賀来賢人

麻生羽呂原作の大ヒットコミックスを映像化した大ヒットサバイバルドラマのNetf lixシリーズ『今際の国のアリス』のシーズン3。前シリーズで全てのカードの“げぇむ”をクリアし、元の世界に戻ったアリス(山崎賢人)とウサギ(土屋太鳳)は結婚し、幸せに暮らしていた。しかし、死後の世界を研究しているリュウジ(賀来賢人)という男に導かれ、ウサギは今際の国へ。アリスも再び今際の国へ戻り、ウサギを取り戻すために命がけで“げぇむ”に挑む。

本作の聖地・渋谷にて行われたこの日のグローバルファンイベントに、キャストと監督が集結した。

リュウジ役の賀来は、サングラス姿で登場。「ミステリアスな役ということで、今日1日ミステリアスな感じでいきたいなと思っています」と話した。

また、役作りについて聞かれると、賀来は「ミステリアスなので、台本を読んでいても、どう見せていくか、彼の本音なのか裏があるのかというのを緻密に計算しないとできない役だったので、監督をはじめ、相談しながらやらせていただきつつ……」と説明した。

続けて、「もう一つ、『今際の国のアリス』を体験して思ったのが、体力的な問題。非常にフィジカルが大事になってくるんです」と述べ、「言えないんですけど、あれがあれしてくるんですよ。あれが『あー!』ってなって、あれって。そうするとこっちも、あれーってなっちゃう。なので、本当に大変だったんです。『今際の国のアリス』史上、最高級のあれだと思います」と、ネタバレ回避のために「あれ」を連発して大変さを熱弁。土屋太鳳らを爆笑させていた。