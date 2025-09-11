俳優の賀来賢人が11日、都内で行われたNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3(9月25日世界独占配信)のグローバルファンイベントに、W主演の山崎賢人＆土屋太鳳をはじめ、磯村勇斗、三吉彩花、毎熊克哉、須藤理彩、池内博之、玉城ティナ、醍醐虎汰朗、玄理、吉柳咲良、佐藤信介監督と共に登壇。山崎と土屋の主演としての居方を絶賛した。

『今際の国のアリス』シーズン3 グローバルファンイベントの模様

麻生羽呂原作の大ヒットコミックスを映像化した大ヒットサバイバルドラマのNetf lixシリーズ『今際の国のアリス』のシーズン3。前シリーズで全てのカードの“げぇむ”をクリアし、元の世界に戻ったアリス(山崎賢人)とウサギ(土屋太鳳)は結婚し、幸せに暮らしていた。しかし、死後の世界を研究しているリュウジ(賀来賢人)という男に導かれ、ウサギは今際の国へ。アリスも再び今際の国へ戻り、ウサギを取り戻すために命がけで“げぇむ”に挑む。

賀来は、「太鳳ちゃんと山崎くんの現場の居方が本当にいいんですよ。力が抜けているんだけど本番になるとバチッと変わって、たまに2人が3歳児みたいになるときもあるんですけど、その空気が現場に伝染していくというか」とW主演の山崎と土屋を絶賛。

「本当にハードなシーンばかりなんです。罵声とかピリピリする現場になるはずなんだけど、この2人がいるおかげで、ここまでリラックスした空間になるんだなというのを知りました。主演はピシッとしなきゃいけないとか、周りを巻き込まないといけないという気負いもないんですよ、いい意味で。なのでこれは新しい主演の在り方というか、すごく勉強になりました」と熱弁し、「真似しようと思って」と話した。

土屋が「ずいぶん明るかったですけどね」とツッコむと、賀来は「それ以上のポジティブなオーラを出せるようになりたいと思いました」と返していた。