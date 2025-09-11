12日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』(19:00～20:55)では、タイ・バンコクの大人気スポットでSnow Manが超過酷ミッションに挑戦する。

Snow Man、バンコクで過酷なミッションに挑む

■「サマーソニック・バンコク 2025」出演直後のSnow Manを『それスノ』が突撃訪問

Snow Man(岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介)がさまざまなお題にチャレンジする同番組。

今回のスペシャルは『それスノ』in タイ。「サマーソニック・バンコク 2025」出演のためにタイを訪れていたSnow Man。圧巻のステージを成功させた直後のメンバーたちを『それスノ』スタッフが突撃訪問。ご褒美の観光ロケかと思いきや、Snow Manを待ち受けていたのは過酷なミッションだった。

今回は3チームに分かれ、バンコクで話題の人気スポットに設定された数々のミッションに挑む。各チームに配られた一覧表には、バンコクで話題のスポットでのさまざまなミッションと獲得ポイントが書かれており、チーム内で相談してそのスポットを訪れる。制限時間内に一番多くのポイントを稼いだチームが優勝となる。

■タイの各地にSnow Manが出没 3チームに分かれてバンコクの人気スポットでミッションに挑む

佐久間・宮舘チームは、今年8月にオープンしたばかりの「ジュラシック・ワールド・ザ・エクスペリエンス」へ。日本のバラエティ番組初潜入となる新スポットで行うミッションとは！？ さらに、チャオプラヤー川で船に乗り、行った船上でのミッションでは「昨日のライブより声を張ってる！」という宮舘の奮闘に注目だ。

岩本・目黒チームは、タイ最大級の釣り堀で２ｍ超えの巨大魚釣りに挑戦。釣り糸が切れるほどの巨大魚に、岩本と目黒が全力で立ち向かう。さらにタイ名物の“トゥクトゥク”に乗るミッションでは「楽しい！」と束の間のタイを満喫する一幕も。

渡辺・ラウールチームは、タイの超高層ビルにある“最恐アトラクション”に挑む。さらに“タイで大ブームの塩パンを、現地の方に協力を仰いで20個完食する”というミッションでは、ラウールが「It’s free Shio pan.」と周りの人に声をかけ、完食を目指すが･･･。そして、ミッションをこなすために街を歩いていると、偶然にもあの“国宝級イケメン”と奇跡の遭遇を果たす。

さまざまなミッションをクリアし、最も多くポイントを獲得するのはどのチームなのか? 過酷ながらも、タイの話題スポットを全力で楽しむメンバーの姿にも注目だ。

