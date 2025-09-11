タレントのヒロミ、お笑いコンビのナインティナインがMCを務める日本テレビ系特番『THEグルメDAY』3時間SPが、23日(20:00～)に放送されることが決定。料理番組『モグモグGOMBO』が22年ぶりに復活する。

『THEグルメDAY』では、『有吉ゼミ』『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』『ぐるぐるナインティナイン』『秘密のケンミンSHOW極』『沸騰ワード10』『満天☆青空レストラン』『メシドラ』『ZIP!』、そして『モグモグGOMBO』が参加。

『モグモグGOMBO』は、1993～2003年に放送された子どもが参加する料理番組。今回、当時のMCだったヒロミと林家正蔵(当時・林家こぶ平)が再びタッグを組み、土屋アンナ親子、元メジャーリーガーの川﨑宗則親子、原口あきまさ親子が参戦する。そして、子供たちが見届け助っ人の伊野尾慧(Hey! Say! JUMP)とともに料理し、親への感謝を伝える1品を届ける。

ほかにも、『有吉ゼミ』のギャル曽根は『オモウマい店』の名物店を巡るお得な食べ放題ツアーを敢行。『ぐるナイ』ゴチ全メンバーが『オモウマい店』MC小峠英二、『満天☆青空レストラン』MC宮川大輔を迎え、『オモウマい店』で史上最安値ゴチ。『沸騰ワード10』航空ステータス修行旅シリーズでおなじみの風間俊介と『秘密のケンミンSHOW極』MCの爆笑問題・田中裕二の弾丸空港メシ旅などを繰り広げる。

スタジオでは『有吉ゼミ』『オモウマい店』『ぐるナイ』『秘密のケンミンSHOW極』『沸騰ワード10』『メシドラ』『ZIP!』から総勢23人のゲストが集結し、グルメをめぐるハプニング映像やクイズが展開される。

22日～28日には、TAKANAWA GATEWAY CITYにOPENする「ニュウマン高輪」1Fの高輪リンクライン(屋外)では、フードフェス「日テレ THEグルメ DAYフェス」が開催され、日本テレビの番組やコンテンツが関わるコラボフードトラックやブースが複数出店する(入場無料)。

MCのヒロミは「『オモウマい店』や日テレのグルメ番組がコラボすると聞いて楽しみです。進行はナイナイに任せて、美味しいモノを堪能したいと思います」、ナインティナインの岡村隆史は「日テレのグルメ番組が集まる番組とだけ聞いてます! あんまりわかっていませんが、とにかく美味しいものが食べられると信じてます。ゴチになります!」、矢部浩之は「日テレのグルメ番組集合ということでゴチはクビになってますが呼んでもらいました!!(笑) ヤベチャンマン、一生懸命MCさせていただきます!」とコメントしている。

